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https://sputnik-georgia.ru/20211022/odna-nadezhda-na-vstrechu---irina-meladze-rasskazala-ob-umershem-syne-261409724.html
"Одна надежда на встречу" - Ирина Меладзе рассказала об умершем сыне
"Одна надежда на встречу" - Ирина Меладзе рассказала об умершем сыне
Женщина рассказала о трагедии, которая произошла более тридцати лет назад - сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T18:01+0400
2021-10-22T18:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
валерий меладзе
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Бывшая супруга российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе – Ирина Меладзе, рассказала об умершем новорожденном сыне.Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери &gt;&gt;&gt;Ирина поделилась личным в интервью на телеканале "Спас", рассказав о трагедии, которая произошла более 30 лет назад. Сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней. Несмотря на все, время не смогло залечить раны женщины.После этого Ирина стала мамой трех дочерей, однако о своем первенце она до сих по говорит со слезами на глазах. Меладзе, по ее словам, надеется, что встретится с сыном на том свете.Также Ирина Меладзе отметила, что уверена – трагедия была предначертана Богом, так как во время беременности у нее не было никаких проблем.Валерий и Ирина Меладзе прожили в браке более 20 лет. В 2012-м супруги расстались, два года спустя певец женился на экс-солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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валерий меладзе, российский шоу-бизнес

"Одна надежда на встречу" - Ирина Меладзе рассказала об умершем сыне

18:01 22.10.2021 (обновлено: 18:04 22.10.2021)
© Facebook / Valeriy MeladzeВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Facebook / Valeriy Meladze
Женщина рассказала о трагедии, которая произошла более тридцати лет назад - сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Бывшая супруга российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе – Ирина Меладзе, рассказала об умершем новорожденном сыне.
Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери >>>
Ирина поделилась личным в интервью на телеканале "Спас", рассказав о трагедии, которая произошла более 30 лет назад. Сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней. Несмотря на все, время не смогло залечить раны женщины.
После этого Ирина стала мамой трех дочерей, однако о своем первенце она до сих по говорит со слезами на глазах. Меладзе, по ее словам, надеется, что встретится с сыном на том свете.

"Мне так горько, что он ушел некрещеным. Потом я начала читать много книг на эту тему и узнала, что в такие переломные моменты мать может сама крестить своего ребенка. Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещеным, я не могу молиться за него в церкви. Я молюсь за него по-матерински, потому что наша связь не порвана. Уверена, что, когда я буду туда уходить, мой сын одним из первых там встретит меня. У меня все еще болит... Одна надежда на встречу", — призналась бывшая супруга Валерия Меладзе.

Также Ирина Меладзе отметила, что уверена – трагедия была предначертана Богом, так как во время беременности у нее не было никаких проблем.
Валерий и Ирина Меладзе прожили в браке более 20 лет. В 2012-м супруги расстались, два года спустя певец женился на экс-солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой.
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