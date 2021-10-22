https://sputnik-georgia.ru/20211022/odna-nadezhda-na-vstrechu---irina-meladze-rasskazala-ob-umershem-syne-261409724.html

"Одна надежда на встречу" - Ирина Меладзе рассказала об умершем сыне

"Одна надежда на встречу" - Ирина Меладзе рассказала об умершем сыне

Женщина рассказала о трагедии, которая произошла более тридцати лет назад - сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T18:01+0400

2021-10-22T18:01+0400

2021-10-22T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Бывшая супруга российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе – Ирина Меладзе, рассказала об умершем новорожденном сыне.Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери >>>Ирина поделилась личным в интервью на телеканале "Спас", рассказав о трагедии, которая произошла более 30 лет назад. Сын Ирины и Валерия Меладзе прожил всего десять дней. Несмотря на все, время не смогло залечить раны женщины.После этого Ирина стала мамой трех дочерей, однако о своем первенце она до сих по говорит со слезами на глазах. Меладзе, по ее словам, надеется, что встретится с сыном на том свете.Также Ирина Меладзе отметила, что уверена – трагедия была предначертана Богом, так как во время беременности у нее не было никаких проблем.Валерий и Ирина Меладзе прожили в браке более 20 лет. В 2012-м супруги расстались, два года спустя певец женился на экс-солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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валерий меладзе, российский шоу-бизнес