Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211022/yasko-zayavila-ob-ukhudshenii-sostoyaniya-saakashvili-261414251.html
Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
Морально он справляется с голодовкой, но подходит к критическому моменту, заявила украинский депутат 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T21:16+0400
2021-10-22T21:16+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261406806_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_d94fcd3715ba094ae335f19789aca611.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях, грузинским журналистам.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября и находится в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 21-й день.По ее словам, Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но он должен доверять своим врачам."Это должна быть хорошая больница, где можно доверять врачам", - сказала Ясько.При этом она отметила, что Саакашвили готов пожертвовать собой.Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года , о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. После приезда в Грузию экс-президенту предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/lichnyy-vrach-eks-prezidenta-gruzii-zayavil-ob-otkaze-saakashvili-ot-tyuremnoy-bolnitsy-261386569.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261406806_0:0:1401:1051_1920x0_80_0_0_b4ed881b0fb65ae7a453089fc322e62f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили

21:16 22.10.2021
© Facebook / Mikheil SaakashviliМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
Морально он справляется с голодовкой, но подходит к критическому моменту, заявила украинский депутат
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях, грузинским журналистам.
Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября и находится в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 21-й день.

"Состояние Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем. Я это вижу по цвету его лица, разговору и энергии. Морально он справляется с голодовкой, так как он особенный человек, боец и политик мирового уровня. Он подходит к критическому моменту, и мне больно, что он находится в тюрьме", - сказала Ясько.

По ее словам, Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но он должен доверять своим врачам.
"Это должна быть хорошая больница, где можно доверять врачам", - сказала Ясько.
© Facebook / Mikheil SaakashviliМихаил Саакашвили и Лиза Ясько
Михаил Саакашвили и Лиза Ясько - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Михаил Саакашвили и Лиза Ясько
© Facebook / Mikheil Saakashvili
При этом она отметила, что Саакашвили готов пожертвовать собой.
Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Руставская тюрьма - журналисты и операторы дежурят у входа - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Личный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы
Вчера, 23:16
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года , о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. После приезда в Грузию экс-президенту предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.

Читайте также:

Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде
Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно
Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:38Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел
21:16Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
20:54Миллиард долларов на переселение: из бюджета США профинансируют афганских беженцев
20:36Ребенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца
20:17Первая поездка "Черного Льва"
19:55С кем и чем торгует Грузия - последние данные
19:38National Geographic Traveller посвятил статью Аджарии
19:19В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса
18:16Чрезвычайное положение введено в Молдове из-за угрозы энергетического кризиса
17:44Кто примет участие в "Евровидении - 2022"? Стал известен список стран
16:56Шесть метров в секунду - самая быстрая канатная дорога появится в Сванети
16:41Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде
16:25Премьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра
16:11В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
15:50Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
15:35Художница из Грузии примет участие в выставке в Лондоне
14:57Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео
14:34Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
14:19Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования
14:04Как мужчина из дома престарелых попросил у библиотеки рояль - реальная история из Тбилиси