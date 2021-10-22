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Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
Морально он справляется с голодовкой, но подходит к критическому моменту, заявила украинский депутат 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T21:16+0400
2021-10-22T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях, грузинским журналистам.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября и находится в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 21-й день.По ее словам, Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но он должен доверять своим врачам."Это должна быть хорошая больница, где можно доверять врачам", - сказала Ясько.При этом она отметила, что Саакашвили готов пожертвовать собой.Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года , о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. После приезда в Грузию экс-президенту предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
Морально он справляется с голодовкой, но подходит к критическому моменту, заявила украинский депутат
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях, грузинским журналистам.
Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября и находится в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 21-й день.
"Состояние Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем. Я это вижу по цвету его лица, разговору и энергии. Морально он справляется с голодовкой, так как он особенный человек, боец и политик мирового уровня. Он подходит к критическому моменту, и мне больно, что он находится в тюрьме", - сказала Ясько.
По ее словам, Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но он должен доверять своим врачам.
"Это должна быть хорошая больница, где можно доверять врачам", - сказала Ясько.
При этом она отметила, что Саакашвили готов пожертвовать собой.
Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года , о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. После приезда в Грузию экс-президенту предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.
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