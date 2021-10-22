https://sputnik-georgia.ru/20211022/yasko-zayavila-ob-ukhudshenii-sostoyaniya-saakashvili-261414251.html

Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили

Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили

Морально он справляется с голодовкой, но подходит к критическому моменту, заявила украинский депутат 22.10.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с ним в отношениях, грузинским журналистам.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября и находится в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку, которая длится уже 21-й день.По ее словам, Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но он должен доверять своим врачам."Это должна быть хорошая больница, где можно доверять врачам", - сказала Ясько.При этом она отметила, что Саакашвили готов пожертвовать собой.Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.На сегодняшний день экс-президенту вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года , о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. После приезда в Грузию экс-президенту предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/lichnyy-vrach-eks-prezidenta-gruzii-zayavil-ob-otkaze-saakashvili-ot-tyuremnoy-bolnitsy-261386569.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили