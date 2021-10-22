https://sputnik-georgia.ru/20211022/yuriya-dudya-oshtrafovali-iz-za-morgenshterna-261361462.html

Юрия Дудя оштрафовали из-за Моргенштерна

Юрия Дудя оштрафовали из-за Моргенштерна

Экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T07:07+0400

2021-10-22T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Известного российского журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей - штраф блогеру назначил Зюзинский суд Москвы за пропаганду наркотиков в интервью, пишет РИА Новости."Постановлением суда Дудь признан виновным", — сказала собеседница агентства. Сам блогер на заседание не пришел.При этом адвокат журналиста Ильнур Шарапов заявил, что они намерены обжаловать решение суда.Причем ранее судебный процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. Дело в том, что в Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.К слову, Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела - его тоже оштрафовали на сто тысяч рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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