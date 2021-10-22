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Юрия Дудя оштрафовали из-за Моргенштерна
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь. Представление формы сборной России к ЧЕ-2020 по футболу
© photo: Sputnik / Alexander Wilf/
Экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Известного российского журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей - штраф блогеру назначил Зюзинский суд Москвы за пропаганду наркотиков в интервью, пишет РИА Новости.
"Постановлением суда Дудь признан виновным", — сказала собеседница агентства. Сам блогер на заседание не пришел.
При этом адвокат журналиста Ильнур Шарапов заявил, что они намерены обжаловать решение суда.
Причем ранее судебный процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. Дело в том, что в Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
К слову, Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела - его тоже оштрафовали на сто тысяч рублей.
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