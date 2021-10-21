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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211021/morgenshtern-prizval-fanatov-sygrat-v-igru-v-kalmara-261332670.html
Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"
Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"
Бог маркетинга или просто алчный артист? Моргенштерн получил неоднозначные оценки от поклонников после очередной выходки 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T07:13+0400
2021-10-21T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн на фоне бешеной популярности южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара" решил немного подзаработать.Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). После премьеры 17 сентября 2021 года "Игра в кальмара" возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. Менее чем через месяц, преодолев рубеж в 111 миллионов зрителей, проект официально стал самым популярным сериалом в истории американского стримингового сервиса.Алишер решил на этом хайпануть и призвал своих поклонников прийти в его новую бургерную, купить сахарное печенье и как герои сериала в одном из эпизодов, попробовать вырезать из него фигурку и выиграть приз.В последнее время Моргенштерн немного отвлекся от музыкальной карьеры и развивает другие направления. К примеру, артист активно занимается продвижением своего ресторана и бургерной, а также много времени отводит благотворительности. К тому же рэпер недавно женился и по его признанию мечтает стать отцом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"

07:13 21.10.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Бог маркетинга или просто алчный артист? Моргенштерн получил неоднозначные оценки от поклонников после очередной выходки
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн на фоне бешеной популярности южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара" решил немного подзаработать.
Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).
После премьеры 17 сентября 2021 года "Игра в кальмара" возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. Менее чем через месяц, преодолев рубеж в 111 миллионов зрителей, проект официально стал самым популярным сериалом в истории американского стримингового сервиса.
Алишер решил на этом хайпануть и призвал своих поклонников прийти в его новую бургерную, купить сахарное печенье и как герои сериала в одном из эпизодов, попробовать вырезать из него фигурку и выиграть приз.

Подписчики шутливо восприняли новый рекламный ход хип-хоп звезды: "Гениально", "Бог маркетинга", "Печенька будет стоить 5к", "А убивать тоже будут?", "И ты туда же..." - пишут фолловеры.

В последнее время Моргенштерн немного отвлекся от музыкальной карьеры и развивает другие направления. К примеру, артист активно занимается продвижением своего ресторана и бургерной, а также много времени отводит благотворительности. К тому же рэпер недавно женился и по его признанию мечтает стать отцом.
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