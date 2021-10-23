https://sputnik-georgia.ru/20211023/adel-vyshla-v-svet-so-svoim-boyfrendom-richem-polom--foto-261397975.html

Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото

Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото

Похоже на то, что Адель наконец-то счастлива после болезненного развода с супругом-бизнесменом 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T13:13+0400

2021-10-23T13:13+0400

2021-10-23T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Британская певица Адель появилась на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным Ричем Полом.Адель в прошлом месяце официально подтвердила отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Теперь она не скрывает личную жизнь, поэтому пара появилась на матче, где много смеялась и выглядела счастливо.Несмотря на спортивное мероприятия, Адель выглядела элегантно – она выбрала кожаный костюм и пальто Louis Vuitton.Как рассказывала сама певица, пара познакомилась на вечеринке в начале 2020 года. Адель отмечала, что ее бойфренда не смущает повышенное внимание, в отличие от других мужчин. Теперь она свободно может выходить в свет, зная, что возлюбленный готов к публичности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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адель, зарубежные звезды