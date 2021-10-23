https://sputnik-georgia.ru/20211023/adel-vyshla-v-svet-so-svoim-boyfrendom-richem-polom--foto-261397975.html
Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото
Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото
Похоже на то, что Адель наконец-то счастлива после болезненного развода с супругом-бизнесменом 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T13:13+0400
2021-10-23T13:13+0400
2021-10-23T13:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24491/03/244910370_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e11e3d0f3822ca4ad3b9292b47401bfc.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Британская певица Адель появилась на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным Ричем Полом.Адель в прошлом месяце официально подтвердила отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Теперь она не скрывает личную жизнь, поэтому пара появилась на матче, где много смеялась и выглядела счастливо.Несмотря на спортивное мероприятия, Адель выглядела элегантно – она выбрала кожаный костюм и пальто Louis Vuitton.Как рассказывала сама певица, пара познакомилась на вечеринке в начале 2020 года. Адель отмечала, что ее бойфренда не смущает повышенное внимание, в отличие от других мужчин. Теперь она свободно может выходить в свет, зная, что возлюбленный готов к публичности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24491/03/244910370_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_62d21a1f5f1ecfb413120c0afc4c16dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
адель, зарубежные звезды
Адель вышла в свет со своим бойфрендом Ричем Полом – фото
Похоже на то, что Адель наконец-то счастлива после болезненного развода с супругом-бизнесменом
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Британская певица Адель появилась на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным Ричем Полом.
Адель в прошлом месяце официально подтвердила отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Теперь она не скрывает личную жизнь, поэтому пара появилась на матче, где много смеялась и выглядела счастливо.
Несмотря на спортивное мероприятия, Адель выглядела элегантно – она выбрала кожаный костюм и пальто Louis Vuitton.
Как рассказывала сама певица, пара познакомилась на вечеринке в начале 2020 года. Адель отмечала, что ее бойфренда не смущает повышенное внимание, в отличие от других мужчин. Теперь она свободно может выходить в свет, зная, что возлюбленный готов к публичности.
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
"Рыдала без остановки
": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.