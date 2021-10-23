https://sputnik-georgia.ru/20211023/vitaliy-milonov-dud-ne-morgenshtern--on-talantlivyy-261376097.html

Виталий Милонов: Дудь не Моргенштерн – он талантливый

Виталий Милонов: Дудь не Моргенштерн – он талантливый

Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков – этот факт получил неоднозначные оценки общественности. Высказался и Милонов 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T07:17+0400

2021-10-23T07:17+0400

2021-10-23T07:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал штраф Юрия Дудя за пропаганду наркотиков в нескольких интервью "маленьким наказанием".Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. Сам блогер на заседание суда не пришел. При этом адвокат журналиста Ильнур Шарапов заявил, что они намерены обжаловать решение суда.Милонов назвал Юрия Дудя талантливым журналистом, однако он должен чувствовать свою ответственность, отметил депутат. Судебный процесс Дудя ранее даже откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. Дело в том, что в Лиге безопасного Интернета, настаивавшей на этой проверке, и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя – с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.К слову, Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела – его тоже оштрафовали на сто тысяч рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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