https://sputnik-georgia.ru/20211024/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-261448345.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T21:14+0400
2021-10-24T21:14+0400
2021-10-24T21:30+0400
происшествия
новости
грузия
землетрясение
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252254778_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_f1e53bc8612f097345dec0a8960183e6.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 6 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 21:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии >>Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252254778_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ea677cafe34ac4456842389a312d25d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, землетрясение, землетрясения в грузии
В Грузии произошло землетрясение
21:14 24.10.2021 (обновлено: 21:30 24.10.2021)
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 6 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 21:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.
Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
"Природа опасна" - эксперт о землетрясениях
на Кавказе, Намахвани ГЭС и оползне в Тбилиси
Со дня землетрясения в Спитаке прошло 32 года: причины и последствия страшной катастрофы
Греческий остров Самос поднялся более чем на 20 сантиметров
после землетрясения
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.