Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211024/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-261448345.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T21:14+0400
2021-10-24T21:30+0400
происшествия
новости
грузия
землетрясение
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252254778_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_f1e53bc8612f097345dec0a8960183e6.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 6 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 21:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии &gt;&gt;Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252254778_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ea677cafe34ac4456842389a312d25d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, землетрясение, землетрясения в грузии

В Грузии произошло землетрясение

21:14 24.10.2021 (обновлено: 21:30 24.10.2021)
© photo: Sputnik / Igor Nosov / Перейти в фотобанкДанные сейсмографа
Данные сейсмографа - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Igor Nosov
/
Перейти в фотобанк
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 6 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 21:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.
Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии >>
Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Читайте также:
"Природа опасна" - эксперт о землетрясениях на Кавказе, Намахвани ГЭС и оползне в Тбилиси
Как себя вести при землетрясении?
Со дня землетрясения в Спитаке прошло 32 года: причины и последствия страшной катастрофы
Греческий остров Самос поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:46Сторонники Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы
21:14В Грузии произошло землетрясение
20:30"Черный Лев" - потенциальный лидер Востока
19:50COVID-статистика Грузии: наиболее тревожная обстановка в Тбилиси и Имерети
19:04МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави
18:41Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
17:32Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле
17:01Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"
16:30Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
15:52Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео
15:31Турция на пороге дипломатического кризиса - экс-премьер страны предупреждает
14:33Девушка Саакашвили рассказала об отношениях экс-президента с женой
14:01Стало известно, кто станет новым героем следующего "Холостяка"
13:30Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
13:18Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
13:01Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента
12:32Почетными гражданами Тбилиси стали 13 человек
12:01Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы
11:30Движение поездов в Грузии возобновлено
11:06Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 436