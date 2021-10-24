https://sputnik-georgia.ru/20211024/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-261448345.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T21:14+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 6 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 21:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии >>Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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