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https://sputnik-georgia.ru/20211025/chudo-kak-khorosha-dzholi-porazila-vsekh-naryadom-na-premere-v-rime-261465611.html
Чудо, как хороша! Джоли поразила всех нарядом на премьере в Риме
Чудо, как хороша! Джоли поразила всех нарядом на премьере в Риме
Звезда приехала на премьерный показ фильма от Marvel "Вечные" в Италии и произвела фурор среди поклонников 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:01+0400
2021-10-25T15:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова поразила поклонников - звезда появилась на римской премьере "Вечных" в шикарном, блестящем платье. В последнее время имя Джоли не сходит с уст фанатов и СМИ, а все из-за мировых премьер фильма "Вечные", где актриса сыграла роль супергероини. Недавно звезда появилась в компании двух дочек на Римском кинофестивале и удивила всех. На красную дорожку в Риме звезда вышла в шикарном металлическом платье от Versace и сразила всех гостей и фанатов. Актрису поддержали и дочки-красавицы: 16-летняя Захара в наряде древнегреческой богини и 15-летняя Шайло в классическом черном платье. Поклонники не смогли оставить без внимания такой выход семейного подряда и поспешили написать комментарии в Сети. "Роскошная Энджи", "Чудо, как хороша", "Настоящая богиня", "Все бы отдала за такую фигуру", "Какие красивые девочки, глаз не отвести", - написали в Инстаграм. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, зарубежные звезды

Чудо, как хороша! Джоли поразила всех нарядом на премьере в Риме

15:01 25.10.2021 (обновлено: 15:20 25.10.2021)
© REUTERS / MARIO ANZUONIАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONI
Звезда приехала на премьерный показ фильма от Marvel "Вечные" в Италии и произвела фурор среди поклонников
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли снова поразила поклонников - звезда появилась на римской премьере "Вечных" в шикарном, блестящем платье.
В последнее время имя Джоли не сходит с уст фанатов и СМИ, а все из-за мировых премьер фильма "Вечные", где актриса сыграла роль супергероини. Недавно звезда появилась в компании двух дочек на Римском кинофестивале и удивила всех.
На красную дорожку в Риме звезда вышла в шикарном металлическом платье от Versace и сразила всех гостей и фанатов.
Актрису поддержали и дочки-красавицы: 16-летняя Захара в наряде древнегреческой богини и 15-летняя Шайло в классическом черном платье. Поклонники не смогли оставить без внимания такой выход семейного подряда и поспешили написать комментарии в Сети.
"Роскошная Энджи", "Чудо, как хороша", "Настоящая богиня", "Все бы отдала за такую фигуру", "Какие красивые девочки, глаз не отвести", - написали в Инстаграм.
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