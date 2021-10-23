Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли
© AP Photo / Richard ShotwellАнджелина Джоли
© AP Photo / Richard Shotwell
Безумная красота Джоли не дает никому покоя, вот и последний выход в свет звезды вызвал ажиотаж вокруг ее внешности
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Поклонники заподозрили кинозвезду Анджелину Джоли в использовании филлеров и пластике после ее появления на премьере фильма "Вечные".
В интервью изданию The Sun доктор прокомментировал внешний вид актрисы, отметив, что скорее всего, она прибегала к услугам пластики.
"Да, ее губы настоящие, но вот что касается лица, то, скорее всего, ей делали ботокс, подтяжки лица и кололи филлеры. После 25 лет начинают проявляться признаки старения. К сожалению, избежать этого невозможно. Можно исправить это благодаря ботоксу, который незаметен для других людей, если выполнить работу аккуратно", – цитирует слова доктора СМИ.
10 years time is just 10 seconds for angelina jolie pic.twitter.com/bud2l4BZmh— jam (@joliesgem) October 19, 2021
Многие поклонники встали на защиту голливудской актрисы, замечая, что она выглядит прекрасно, и многие бы хотели выглядеть так в этом возрасте.
Стоит отметить, что сама Джоли в 2010 году говорила, что никогда не прибегала к пластическим операциям и не планирует.
Читайте также:
"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет
Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.