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https://sputnik-georgia.ru/20211023/stalo-izvestno-k-kakim-plasticheskim-operatsiyam-pribegala-andzhelina-dzholi-261367185.html
Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли
Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли
Безумная красота Джоли не дает никому покоя, вот и последний выход в свет звезды вызвал ажиотаж вокруг ее внешности 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T11:11+0400
2021-10-23T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Поклонники заподозрили кинозвезду Анджелину Джоли в использовании филлеров и пластике после ее появления на премьере фильма "Вечные".В интервью изданию The Sun доктор прокомментировал внешний вид актрисы, отметив, что скорее всего, она прибегала к услугам пластики."Да, ее губы настоящие, но вот что касается лица, то, скорее всего, ей делали ботокс, подтяжки лица и кололи филлеры. После 25 лет начинают проявляться признаки старения. К сожалению, избежать этого невозможно. Можно исправить это благодаря ботоксу, который незаметен для других людей, если выполнить работу аккуратно", – цитирует слова доктора СМИ.Многие поклонники встали на защиту голливудской актрисы, замечая, что она выглядит прекрасно, и многие бы хотели выглядеть так в этом возрасте.Стоит отметить, что сама Джоли в 2010 году говорила, что никогда не прибегала к пластическим операциям и не планирует.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, зарубежные звезды

Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли

11:11 23.10.2021
© AP Photo / Richard ShotwellАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
Безумная красота Джоли не дает никому покоя, вот и последний выход в свет звезды вызвал ажиотаж вокруг ее внешности
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Поклонники заподозрили кинозвезду Анджелину Джоли в использовании филлеров и пластике после ее появления на премьере фильма "Вечные".
В интервью изданию The Sun доктор прокомментировал внешний вид актрисы, отметив, что скорее всего, она прибегала к услугам пластики.
"Да, ее губы настоящие, но вот что касается лица, то, скорее всего, ей делали ботокс, подтяжки лица и кололи филлеры. После 25 лет начинают проявляться признаки старения. К сожалению, избежать этого невозможно. Можно исправить это благодаря ботоксу, который незаметен для других людей, если выполнить работу аккуратно", – цитирует слова доктора СМИ.
Многие поклонники встали на защиту голливудской актрисы, замечая, что она выглядит прекрасно, и многие бы хотели выглядеть так в этом возрасте.
Стоит отметить, что сама Джоли в 2010 году говорила, что никогда не прибегала к пластическим операциям и не планирует.
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