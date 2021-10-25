https://sputnik-georgia.ru/20211025/gruzinskuyu-dramu-chto-my-vidim-kogda-smotrim-na-solntse-nagradili-v-chikago-261462363.html

Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго

Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго

Это история двух молодых людей, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Драматический фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" режиссера Александра Коберидзе наградили на Международном кинофестивале в Чикаго (США), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.Кинофестиваль в Чикаго был основан в 1964 году и является старейшим в Северной Америке. Приз фестиваля "Серебряный Хьюго" был передан грузинской картине в номинации за "Лучший сценарий".Фильм уже заполучил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, сша, грузинское кино, чикаго, триумф грузинского кино