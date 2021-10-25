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Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
Это история двух молодых людей, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Драматический фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" режиссера Александра Коберидзе наградили на Международном кинофестивале в Чикаго (США), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.Кинофестиваль в Чикаго был основан в 1964 году и является старейшим в Северной Америке. Приз фестиваля "Серебряный Хьюго" был передан грузинской картине в номинации за "Лучший сценарий".Фильм уже заполучил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, сша, грузинское кино, чикаго, триумф грузинского кино
Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
13:42 25.10.2021 (обновлено: 14:00 25.10.2021)
Это история двух молодых людей, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Драматический фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" режиссера Александра Коберидзе наградили на Международном кинофестивале в Чикаго (США), говорится в сообщении
Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.
Кинофестиваль в Чикаго был основан в 1964 году и является старейшим в Северной Америке. Приз фестиваля "Серебряный Хьюго" был передан грузинской картине в номинации за "Лучший сценарий".
Фильм уже заполучил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ.
"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.
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