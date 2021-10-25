https://sputnik-georgia.ru/20211025/maminy-arkhivy-kak-vyglyadel-morgenshtern-do-togo-kak-proslavilsya---261404091.html

Мамины архивы: как выглядел Моргенштерн до того, как прославился

Мамины архивы: как выглядел Моргенштерн до того, как прославился

Мама эпатажного рэпера поделилась архивным видео в Инстаграм – на ролике юный Алишер выглядит не так, как его привыкли видеть поклонники 25.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-25T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Мать российского рэпера Моргенштерна опубликовала трогательное видео в Сети – Марина показала, как выглядел ее сын до своей известности. 23-летний Моргенштерн – один из самых популярных исполнителей в российском шоу-бизнесе. Рэпер "штампует" хит за хитом, снимается в рекламе и делает шоу из всего, что касается его жизни. Алишер стал узнаваем не только благодаря своему таланту, но и своей яркой внешности. Но до своей славы музыкант выглядел немного иначе – не так давно мама Моргенштерна поделилась трогательным архивным видео с сыном. Подписчики в Инстаграм с трудом узнали в гитаристе с шикарными кудрями нынешнего Алишера. Марина вспомнила, как стояла за дверью комнаты 15-летнего сына, на которой было написано "не входить" и слышала, как он накидывает свои первые рэп-текста. Мать музыканта подчеркнула, насколько важно поддерживать детей в увлечениях и не требовать заниматься тем, что им не нравится. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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