https://sputnik-georgia.ru/20211025/olya-mozhet-vse-chto-ugodno-buzova-spela-katyushu-dlya-bokserov---261455748.html
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
Свое яркое и неожиданное выступление звезда показала в прямом эфире Инстаграм после трансляции мнения фанатов разделились 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T11:24+0400
2021-10-25T11:24+0400
2021-10-25T11:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сербия
бокс
ольга бузова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252482652_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_1d0d7a920b9f01410f01ac6f89ea78ef.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии – в честь своего приезда певица исполнила знаменитую песню "Катюша". Бузова постоянно удивляет своих фанатов. Звезда "Дома-2" записывает новые хиты, играет в театре, ходит на телешоу и ведет свой микроблог в Инстаграм. А теперь артистка отправилась в далекую Сербию, где спела для самых сильных мужчин. Бузова вышла на сцену в ярко-алом платье и исполнила популярную песню военных лет "Катюша". Свое выступление звезда транслировала подписчикам в Инстаграм. "Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте", – написала поклонникам Ольга после. Мнения фанатов резко разделились – кто-то похвалил звезду за красивое исполнение любимой песни, а кто-то назвал ее "позором России". "Оля может все, что угодно", "СуперОля", "Красиво поет, я заслушалась", "Она под фанеру поет?", "У меня уши отваливаются", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сербия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252482652_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6ea52f0279d8884bbc166a2361351970.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сербия, бокс, ольга бузова, российский шоу-бизнес
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
Свое яркое и неожиданное выступление звезда показала в прямом эфире Инстаграм после трансляции мнения фанатов разделились
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии – в честь своего приезда певица исполнила знаменитую песню "Катюша".
Бузова постоянно удивляет своих фанатов. Звезда "Дома-2" записывает новые хиты, играет в театре, ходит на телешоу и ведет свой микроблог в Инстаграм. А теперь артистка отправилась в далекую Сербию, где спела для самых сильных мужчин.
Бузова вышла на сцену в ярко-алом платье и исполнила популярную песню военных лет "Катюша". Свое выступление звезда транслировала подписчикам в Инстаграм
. "Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте", – написала поклонникам Ольга после.
Мнения фанатов резко разделились – кто-то похвалил звезду за красивое исполнение любимой песни, а кто-то назвал ее "позором России".
"Оля может все, что угодно", "СуперОля", "Красиво поет, я заслушалась", "Она под фанеру поет?", "У меня уши отваливаются", – написали в Сети.
"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку
"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.