https://sputnik-georgia.ru/20211025/olya-mozhet-vse-chto-ugodno-buzova-spela-katyushu-dlya-bokserov---261455748.html

"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров

"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров

Свое яркое и неожиданное выступление звезда показала в прямом эфире Инстаграм после трансляции мнения фанатов разделились 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T11:24+0400

2021-10-25T11:24+0400

2021-10-25T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии – в честь своего приезда певица исполнила знаменитую песню "Катюша". Бузова постоянно удивляет своих фанатов. Звезда "Дома-2" записывает новые хиты, играет в театре, ходит на телешоу и ведет свой микроблог в Инстаграм. А теперь артистка отправилась в далекую Сербию, где спела для самых сильных мужчин. Бузова вышла на сцену в ярко-алом платье и исполнила популярную песню военных лет "Катюша". Свое выступление звезда транслировала подписчикам в Инстаграм. "Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте", – написала поклонникам Ольга после. Мнения фанатов резко разделились – кто-то похвалил звезду за красивое исполнение любимой песни, а кто-то назвал ее "позором России". "Оля может все, что угодно", "СуперОля", "Красиво поет, я заслушалась", "Она под фанеру поет?", "У меня уши отваливаются", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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