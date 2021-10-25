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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211025/olya-mozhet-vse-chto-ugodno-buzova-spela-katyushu-dlya-bokserov---261455748.html
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
Свое яркое и неожиданное выступление звезда показала в прямом эфире Инстаграм после трансляции мнения фанатов разделились 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T11:24+0400
2021-10-25T11:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сербия
бокс
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии – в честь своего приезда певица исполнила знаменитую песню "Катюша". Бузова постоянно удивляет своих фанатов. Звезда "Дома-2" записывает новые хиты, играет в театре, ходит на телешоу и ведет свой микроблог в Инстаграм. А теперь артистка отправилась в далекую Сербию, где спела для самых сильных мужчин. Бузова вышла на сцену в ярко-алом платье и исполнила популярную песню военных лет "Катюша". Свое выступление звезда транслировала подписчикам в Инстаграм. "Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте", – написала поклонникам Ольга после. Мнения фанатов резко разделились – кто-то похвалил звезду за красивое исполнение любимой песни, а кто-то назвал ее "позором России". "Оля может все, что угодно", "СуперОля", "Красиво поет, я заслушалась", "Она под фанеру поет?", "У меня уши отваливаются", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сербия, бокс, ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров

11:24 25.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Свое яркое и неожиданное выступление звезда показала в прямом эфире Инстаграм после трансляции мнения фанатов разделились
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии – в честь своего приезда певица исполнила знаменитую песню "Катюша".
Бузова постоянно удивляет своих фанатов. Звезда "Дома-2" записывает новые хиты, играет в театре, ходит на телешоу и ведет свой микроблог в Инстаграм. А теперь артистка отправилась в далекую Сербию, где спела для самых сильных мужчин.
Бузова вышла на сцену в ярко-алом платье и исполнила популярную песню военных лет "Катюша". Свое выступление звезда транслировала подписчикам в Инстаграм. "Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте", – написала поклонникам Ольга после.
Мнения фанатов резко разделились – кто-то похвалил звезду за красивое исполнение любимой песни, а кто-то назвал ее "позором России".
"Оля может все, что угодно", "СуперОля", "Красиво поет, я заслушалась", "Она под фанеру поет?", "У меня уши отваливаются", – написали в Сети.
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