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Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины
Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины
Вопрос госпитализации третьего президента Грузии пока остается открытым 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T14:40+0400
2021-10-26T14:40+0400
2021-10-26T14:44+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Голландский врач и украинский реаниматолог подключились к решению вопроса о необходимости госпитализации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме уже 26-й день.Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат>>По словам адвоката экс-президента Георгия Гелхаури, Саакашвили благодарит грузинских врачей и реаниматологов, дважды спасавших его, а также всех членов консилиума, написавших заключение.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 26 день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины
14:40 26.10.2021 (обновлено: 14:44 26.10.2021)
Вопрос госпитализации третьего президента Грузии пока остается открытым
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Голландский врач и украинский реаниматолог подключились к решению вопроса о необходимости госпитализации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме уже 26-й день.
По словам адвоката экс-президента Георгия Гелхаури, Саакашвили благодарит грузинских врачей и реаниматологов, дважды спасавших его, а также всех членов консилиума, написавших заключение.
"Украинская сторона и администрация президента активно участвуют в этом деле. Вчера приехал голландский врач, завтра приедет украинский реаниматолог. В деле также фигурирует украинский врач Комаровский. Они проконсультируются с личным врачом Саакашвили, после чего примут решение о его посещении", - сказал Гелхаури журналистам.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 26 день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.
Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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