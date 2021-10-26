https://sputnik-georgia.ru/20211026/gospitalizirovat-saakashvili-ili-net-k-voprosu-podklyuchilis-vrachi-iz-gollandii-i-ukrainy-261501702.html

Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины

Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины

Вопрос госпитализации третьего президента Грузии пока остается открытым 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T14:40+0400

2021-10-26T14:40+0400

2021-10-26T14:44+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Голландский врач и украинский реаниматолог подключились к решению вопроса о необходимости госпитализации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме уже 26-й день.Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат>>По словам адвоката экс-президента Георгия Гелхаури, Саакашвили благодарит грузинских врачей и реаниматологов, дважды спасавших его, а также всех членов консилиума, написавших заключение.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 26 день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили