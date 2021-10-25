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https://sputnik-georgia.ru/20211025/zhiznennye-pokazateli-saakashvili-upali-do-kriticheskogo-urovnya---advokat-261467323.html
Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
Третий президент Грузии входит в опасную фазу голодовки, утверждают его адвокаты 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T13:53+0400
2021-10-25T14:04+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили упал до критического уровня, после стало необходимо вмешательство реаниматологов, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме &gt;&gt;Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 25-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.Как утверждает адвокат, в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили."Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования... В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", - отметил Садзаглишвили.Накануне тюремную больницу посетили представители аппарата Народного защитника Грузии. После проверки специалисты пришли к заключению, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное место для возможной госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили.Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент &gt;&gt;По словам другого адвоката экс-президента Беки Басилая, заключение консилиума не исполняется со стороны министерства юстиции."В соответствии с заключением минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должен быть переведен в 18 учреждение… Это значит одно - государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его жизнью и безопасностью", - заявил Басилая журналистам.Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации. В свою очередь, министр юстиции Рати Брегадзе отметил, что в случае необходимости Минюст готов предоставить членам консилиума врачей возможность посетить медицинское учреждение №18, куда могут госпитализировать Саакашвили.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211024/naskolko-tyuremnaya-bolnitsa-gotova-k-priemu-saakashvili-ombudsmen-provel-proverku-261448939.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат

13:53 25.10.2021 (обновлено: 14:04 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanАкция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку Саакашвили
Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Третий президент Грузии входит в опасную фазу голодовки, утверждают его адвокаты
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили упал до критического уровня, после стало необходимо вмешательство реаниматологов, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме >>
Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 25-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья", - заявил Садзаглишвили.

Как утверждает адвокат, в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили.
"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования... В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", - отметил Садзаглишвили.
Накануне тюремную больницу посетили представители аппарата Народного защитника Грузии. После проверки специалисты пришли к заключению, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное место для возможной госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили.
Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент >>
По словам другого адвоката экс-президента Беки Басилая, заключение консилиума не исполняется со стороны министерства юстиции.
"В соответствии с заключением минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должен быть переведен в 18 учреждение… Это значит одно - государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его жизнью и безопасностью", - заявил Басилая журналистам.
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Вчера, 22:16
Ранее заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что клиника учреждения №18 оснащена всем оборудованием для оказания услуг в сфере неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации. В свою очередь, министр юстиции Рати Брегадзе отметил, что в случае необходимости Минюст готов предоставить членам консилиума врачей возможность посетить медицинское учреждение №18, куда могут госпитализировать Саакашвили.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.

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