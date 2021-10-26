https://sputnik-georgia.ru/20211026/kortni-kardashyan-snyalas-toples-i-pokhvastalas-obruchalnym-koltsom-261500136.html
Кортни Кардашьян снялась топлес и похвасталась обручальным кольцом
Кортни Кардашьян снялась топлес и похвасталась обручальным кольцом
Неделю назад бойфренд сестры Ким Кардашьян Трэвис Баркер сделал ей предложение руки и сердца 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T14:46+0400
2021-10-26T14:46+0400
2021-10-26T14:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
кортни кардашьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261496772_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a4db154e7d3e116ad67db7678e226c62.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Инстадива Кортни Кардашьян удивила фанатов - звезда снялась топлес и показала обручальное кольцо от своего возлюбленного - музыканта Трэвиса Баркера. Неделю со дня помолвки с музыкантом, сестра Ким Кардашьян решила отметить горячей публикацией в Сети. Поклонники не смогли проигнорировать пикантные и волнующие снимки Кортни. Звезда обнажилась и легла на постель из лепестков роскошных красных роз. Кардашьян также похвасталась своим обручальным кольцом. В роли личного фотографа выступил будущий муж Кортни - участник Sum 41 Баркер. "Не могу поверить, что это случилось неделю назад", - подписала кадры инстадива. Жених звезды поспешил оставить комментарий под фото в виде эмодзи бриллиантового кольца. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261496772_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_3c3587a5f0f985b5fcef7fced7bc1a12.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарубежные звезды, кортни кардашьян
Кортни Кардашьян снялась топлес и похвасталась обручальным кольцом
Неделю назад бойфренд сестры Ким Кардашьян Трэвис Баркер сделал ей предложение руки и сердца
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Инстадива Кортни Кардашьян удивила фанатов - звезда снялась топлес и показала обручальное кольцо от своего возлюбленного - музыканта Трэвиса Баркера.
Неделю со дня помолвки с музыкантом, сестра Ким Кардашьян решила отметить горячей публикацией в Сети. Поклонники не смогли проигнорировать пикантные и волнующие снимки Кортни.
Звезда обнажилась и легла на постель из лепестков роскошных красных роз. Кардашьян также похвасталась своим обручальным кольцом.
В роли личного фотографа выступил будущий муж Кортни - участник Sum 41 Баркер. "Не могу поверить, что это случилось неделю назад", - подписала кадры инстадива.
Жених звезды поспешил оставить комментарий под фото в виде эмодзи бриллиантового кольца.
Трэвис Баркер сделал предложение
Кортни Кардашьян
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.