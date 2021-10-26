https://sputnik-georgia.ru/20211026/kortni-kardashyan-snyalas-toples-i-pokhvastalas-obruchalnym-koltsom-261500136.html

Кортни Кардашьян снялась топлес и похвасталась обручальным кольцом

Кортни Кардашьян снялась топлес и похвасталась обручальным кольцом

Неделю назад бойфренд сестры Ким Кардашьян Трэвис Баркер сделал ей предложение руки и сердца 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T14:46+0400

2021-10-26T14:46+0400

2021-10-26T14:46+0400

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кортни кардашьян

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Инстадива Кортни Кардашьян удивила фанатов - звезда снялась топлес и показала обручальное кольцо от своего возлюбленного - музыканта Трэвиса Баркера. Неделю со дня помолвки с музыкантом, сестра Ким Кардашьян решила отметить горячей публикацией в Сети. Поклонники не смогли проигнорировать пикантные и волнующие снимки Кортни. Звезда обнажилась и легла на постель из лепестков роскошных красных роз. Кардашьян также похвасталась своим обручальным кольцом. В роли личного фотографа выступил будущий муж Кортни - участник Sum 41 Баркер. "Не могу поверить, что это случилось неделю назад", - подписала кадры инстадива. Жених звезды поспешил оставить комментарий под фото в виде эмодзи бриллиантового кольца. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды, кортни кардашьян