https://sputnik-georgia.ru/20211027/dmitriy-peskov-posovetoval-morgenshternu-pogovorit-s-veteranami-o-dne-pobedy-261508522.html

Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы

Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы

Популярные у молодежи артисты должны понимать, что несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для страны понятия, как День Победы, отметил Песков 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T07:10+0400

2021-10-27T07:10+0400

2021-10-27T07:10+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы, посоветовав ему поговорить с ветеранами об этом празднике.В интервью на YouTube канале "Осторожно! Собчак" Ксении Собчак рэпер Моргенштерн выразил недоумение по поводу празднования Дня Победы."Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, который состоялся уже сколько? 76 лет назад? И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются… Я не знаю, скрепы, может, это какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем?" — заявил он.Молодой артист подчеркнул, что необходимо двигаться дальше, совершать новые победы в информационных, космических технологиях. "Но нет, что-то пока празднуем, пока только то, что прошло 70 с лишним лет назад", — говорит рэпер.Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что артисты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, должны понимать, что несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для страны понятия как День Победы.Позже рэп-исполнитель извинился перед всеми, кого задели его слова о праздновании победы в Великой Отечественной войне. Музыкант объяснил, что его фразу вырезали из контекста и высказывание приобрело другой смысл."Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю"… Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли", – написал Моргенштерн в Instagram.Между тем Моргенштерна пригласили посетить Музей Победы на Поклонной горе. Директор музея Александр Школьник пообещал, что артисту проведут экскурсию и расскажут о главных событиях Великой Отечественной войны. Школьник надеется, что после посещения музея у хип-хоп звезды поменяется отношение к Дню Победы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дмитрий песков, моргенштерн, российский шоу-бизнес