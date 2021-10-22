https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-zayavil-o-besperspektivnosti-oppozitsii-dazhe-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-mera--261401932.html

Премьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра

Премьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Даже если во всех муниципалитетах во втором туре выборов победят оппозиционеры, они ничего не добьются, заявил премьер-министр... 22.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Даже если во всех муниципалитетах во втором туре выборов победят оппозиционеры, они ничего не добьются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно>>Такой комментарий премьер сделал в Сенаки, где в первом туре выборов оппозиционер обошел кандидата от правящей партии, правда необходимых для победы голосов не набрал, поэтому назначен второй тур. Кандидат "Грузинской мечты" Вахтанг Гаделия получил 40,2% голосов, а кандидат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Коба Накопия - 42,3%.Вторые туры выборов пройдут в 20 городах и районах страны 30 октября.Именно центральные власти решают, сколько денег выделять муниципалитетам. Кроме того, избранного мэра и представленный им состав городского правительства должно утверждать сакребуло (совещательный орган). По итогам первого тура выборов, большинство в сакребуло достается "Грузинской мечте".Мелия представил свою команду на случай победы во втором туре выборов мэра Тбилиси>>Ранее на этом акцентировал внимание мэр Тбилиси Каха Каладзе, который избирается на пост градоначальника во второй раз. Он назвал смешным то, что в нынешней ситуации его конкурент, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, презентует свой "теневой кабинет". Оппозиция не видит в этом никаких проблем. Если большинство сакребуло провалит представленный состав городского правительства, как пояснил эксперт Ираклий Мелашвили, то у мэра будет право назначать их временно, каждые три месяца."Они будут вынуждены подчиниться воле народа. А воля явно выражена – они хотят коалиционное правительство в местном самоуправлении", - сказал член "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии>>Помимо того, что основной частью дохода местных бюджетов являются суммы, выделенные государством, полномочия местных властей достаточно ограничены.Согласно законодательству, вопросы, связанные с трудоустройством, школьным и высшим образованием, оказанием социальной помощи, развитием туристических проектов, поддержкой сельского хозяйства и так далее решаются при координации с центральной властью. От центральной власти зависит и привлечение инвестиций, инновационное развитие города и так далее. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта