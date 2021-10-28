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Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз
13:38 28.10.2021 (обновлено: 13:44 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lu Gang by Guf Алексей Guf Долматов
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
Популярный исполнитель уже сделал предложение своей девушке и не может дождаться своей свадьбы
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский рэпер Гуф женится во второй раз – об этом он рассказал своим подписчикам в Инстаграм.
Произошло то, чего давно ждали все поклонники Алексея Долматова. Спустя много лет Гуф решил снова остепениться и создать новую семью. Об этом рэп-звезда рассказал фанатам в Инстаграм.
Гуф опубликовал новый снимок в Инстаграм, где показал роскошное кольцо на пальце своей девушки Юлии Королевой.
"Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да", – написала под таким же снимком у себя в сторис избранница музыканта, а поклонники тут же принялись поздравлять будущих мужа и жену.
Нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в праздничное настроение пары. Некоторые предположили, что Гуф женится, чтобы насолить своей экс-жене Айзе и задеть бывшую возлюбленную Кети Топурия.
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