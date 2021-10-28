Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/nazlo-ayze-i-topuriya-reper-guf-zhenitsya-vo-vtoroy-raz--261563155.html
Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз
Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз
Популярный исполнитель уже сделал предложение своей девушке и не может дождаться своей свадьбы 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T13:38+0400
2021-10-28T13:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
свадьба
гуф
светская хроника
айза долматова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24484/64/244846474_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_5ba847a0b926afbc4f08404e2fc9989f.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский рэпер Гуф женится во второй раз – об этом он рассказал своим подписчикам в Инстаграм. Произошло то, чего давно ждали все поклонники Алексея Долматова. Спустя много лет Гуф решил снова остепениться и создать новую семью. Об этом рэп-звезда рассказал фанатам в Инстаграм. Гуф опубликовал новый снимок в Инстаграм, где показал роскошное кольцо на пальце своей девушки Юлии Королевой. "Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да", – написала под таким же снимком у себя в сторис избранница музыканта, а поклонники тут же принялись поздравлять будущих мужа и жену. Нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в праздничное настроение пары. Некоторые предположили, что Гуф женится, чтобы насолить своей экс-жене Айзе и задеть бывшую возлюбленную Кети Топурия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24484/64/244846474_374:314:2684:2047_1920x0_80_0_0_8fc5beae6745809fe44550bb467c9a88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кети топурия, свадьба, гуф, светская хроника, айза долматова, российский шоу-бизнес

Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз

13:38 28.10.2021 (обновлено: 13:44 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lu Gang by Guf Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lu Gang by Guf Алексей Guf Долматов - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
Популярный исполнитель уже сделал предложение своей девушке и не может дождаться своей свадьбы
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский рэпер Гуф женится во второй раз – об этом он рассказал своим подписчикам в Инстаграм.
Произошло то, чего давно ждали все поклонники Алексея Долматова. Спустя много лет Гуф решил снова остепениться и создать новую семью. Об этом рэп-звезда рассказал фанатам в Инстаграм.
Гуф опубликовал новый снимок в Инстаграм, где показал роскошное кольцо на пальце своей девушки Юлии Королевой.
"Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да", – написала под таким же снимком у себя в сторис избранница музыканта, а поклонники тут же принялись поздравлять будущих мужа и жену.
Нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в праздничное настроение пары. Некоторые предположили, что Гуф женится, чтобы насолить своей экс-жене Айзе и задеть бывшую возлюбленную Кети Топурия.
Читайте также:
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Изменяла Гуфу: Айза сделала интимное признание и шокировала Сеть
"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:13Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
14:57Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
14:17Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
13:53Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
13:22В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
13:07Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
12:52Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси
12:37В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
12:22Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
12:06"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе
11:51Консульская служба России в Грузии временно изменила режим работы
11:21COVID-статистика Грузии: ситуация в Имерети и Кахети остается тяжелой
11:05Альбом Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний на Spotify
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4009
10:34"Обрести своего зрителя": Хабенский признался, почему возглавил МХТ им. Чехова
10:07Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
09:44В Восточной Грузии горит лес
09:20Курс лари на четверг – 3,1557 GEL/$1
09:01Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
08:16Мадрид и Тбилиси могут связать прямые авиарейсы