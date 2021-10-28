https://sputnik-georgia.ru/20211028/nazlo-ayze-i-topuriya-reper-guf-zhenitsya-vo-vtoroy-raz--261563155.html

Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз

Назло Айзе и Топурия? Рэпер Гуф женится во второй раз

Популярный исполнитель уже сделал предложение своей девушке и не может дождаться своей свадьбы 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T13:38+0400

2021-10-28T13:38+0400

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айза долматова

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российский рэпер Гуф женится во второй раз – об этом он рассказал своим подписчикам в Инстаграм. Произошло то, чего давно ждали все поклонники Алексея Долматова. Спустя много лет Гуф решил снова остепениться и создать новую семью. Об этом рэп-звезда рассказал фанатам в Инстаграм. Гуф опубликовал новый снимок в Инстаграм, где показал роскошное кольцо на пальце своей девушки Юлии Королевой. "Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да", – написала под таким же снимком у себя в сторис избранница музыканта, а поклонники тут же принялись поздравлять будущих мужа и жену. Нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в праздничное настроение пары. Некоторые предположили, что Гуф женится, чтобы насолить своей экс-жене Айзе и задеть бывшую возлюбленную Кети Топурия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кети топурия, свадьба, гуф, светская хроника, айза долматова, российский шоу-бизнес