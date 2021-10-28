https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-sotssetyakh-raskritikovali-zhenu-morgenshterna-za-pokhodku-na-pokaze-bicholla-261527436.html

В соцсетях раскритиковали жену Моргенштерна за походку на показе Bicholla

В соцсетях раскритиковали жену Моргенштерна за походку на показе Bicholla

Дилара казалась на подиуме немного скованной и неуверенной, чем вызвала недовольство хейтеров 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T07:05+0400

2021-10-28T07:05+0400

2021-10-28T07:05+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светлана лобода

бичолла

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/16/252093784_0:0:995:559_1920x0_80_0_0_94fe3ad50480de82c960b847047f52d1.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина приняла участие в показе грузинского дизайнера Бичолла в Москве, однако пользователи соцсетей оказались недовольны выходом девушки."Обаятельная девочка": жена Моргенштерна показала свой повседневный макияж >>>Дизайнера Бичолла закрыл неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia своим показом "Сон в летнюю ночь" 25 октября. В дефиле приняли участие многие известные российские артистки, в их числе была и Дилара.На девушке была свободная тигровая рубашка с пышными воланами на рукавах, юбка-миди с большим вырезом и туфли на высоком каблуке. Многим пользователям показался неудачным выбор образа для девушки, другие же писали, что Дилара неуверенно чувствовала себя на подиуме."Видно, что зажата и не уверена, походка не очень", "Тяжело ходит, но смотрится шикарно. Видимо, обувь неудобная", "Надеюсь, это первый и последний раз", - пишут пользователи.Среди фолловеров блогера нашлись и те, кто поддержал Зинатуллину. В защиту звезды они отметили, что Дилара обладает прекрасной естественной красотой и не является профессиональной моделью, чтобы ходить по подиуму идеально.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

светлана лобода, бичолла, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес