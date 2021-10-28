https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-sotssetyakh-raskritikovali-zhenu-morgenshterna-za-pokhodku-na-pokaze-bicholla-261527436.html
В соцсетях раскритиковали жену Моргенштерна за походку на показе Bicholla
В соцсетях раскритиковали жену Моргенштерна за походку на показе Bicholla
Дилара казалась на подиуме немного скованной и неуверенной, чем вызвала недовольство хейтеров 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T07:05+0400
2021-10-28T07:05+0400
2021-10-28T07:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина приняла участие в показе грузинского дизайнера Бичолла в Москве, однако пользователи соцсетей оказались недовольны выходом девушки."Обаятельная девочка": жена Моргенштерна показала свой повседневный макияж >>>Дизайнера Бичолла закрыл неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia своим показом "Сон в летнюю ночь" 25 октября. В дефиле приняли участие многие известные российские артистки, в их числе была и Дилара.На девушке была свободная тигровая рубашка с пышными воланами на рукавах, юбка-миди с большим вырезом и туфли на высоком каблуке. Многим пользователям показался неудачным выбор образа для девушки, другие же писали, что Дилара неуверенно чувствовала себя на подиуме."Видно, что зажата и не уверена, походка не очень", "Тяжело ходит, но смотрится шикарно. Видимо, обувь неудобная", "Надеюсь, это первый и последний раз", - пишут пользователи.Среди фолловеров блогера нашлись и те, кто поддержал Зинатуллину. В защиту звезды они отметили, что Дилара обладает прекрасной естественной красотой и не является профессиональной моделью, чтобы ходить по подиуму идеально.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светлана лобода, бичолла, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
В соцсетях раскритиковали жену Моргенштерна за походку на показе Bicholla
Дилара казалась на подиуме немного скованной и неуверенной, чем вызвала недовольство хейтеров
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина приняла участие в показе грузинского дизайнера Бичолла в Москве, однако пользователи соцсетей оказались недовольны выходом девушки.
Дизайнера Бичолла закрыл неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia своим показом "Сон в летнюю ночь" 25 октября. В дефиле приняли участие многие известные российские артистки, в их числе была и Дилара.
На девушке была свободная тигровая рубашка с пышными воланами на рукавах, юбка-миди с большим вырезом и туфли на высоком каблуке. Многим пользователям показался неудачным выбор образа для девушки, другие же писали, что Дилара неуверенно чувствовала себя на подиуме.
"Видно, что зажата и не уверена, походка не очень", "Тяжело ходит, но смотрится шикарно. Видимо, обувь неудобная", "Надеюсь, это первый и последний раз", - пишут пользователи.
Среди фолловеров блогера нашлись и те, кто поддержал Зинатуллину. В защиту звезды они отметили, что Дилара обладает прекрасной естественной красотой и не является профессиональной моделью, чтобы ходить по подиуму идеально.
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