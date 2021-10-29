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МИД Грузии не ведет переговоров по экстрадиции Саакашвили
МИД Грузии не ведет переговоров по экстрадиции Саакашвили
МИД заявил, что по вопросу экстрадиции с украинской стороной никакие переговоры по дипломатическим каналам не ведутся 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T21:12+0400
2021-10-29T21:12+0400
2021-10-29T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии опровергло информацию о переговорах об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину.О переговорах между МИД Грузии и МИД Украины об экстрадиции Саакашвили как гражданина Украины заявила в Тбилиси депутат Рады Юлия Клименко.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/pochemu-golodaet-saakashvili-eks-prezident-obyasnil-svoi-deystviya-261608017.html
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политика, новости, грузия, мид грузии, экстрадиция, возвращение и арест саакашвили
МИД Грузии не ведет переговоров по экстрадиции Саакашвили
21:12 29.10.2021 (обновлено: 22:36 29.10.2021)
МИД заявил, что по вопросу экстрадиции с украинской стороной никакие переговоры по дипломатическим каналам не ведутся
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии опровергло информацию о переговорах об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину.
О переговорах между МИД Грузии и МИД Украины об экстрадиции Саакашвили как гражданина Украины заявила в Тбилиси депутат Рады Юлия Клименко.
"Со всей ответственностью заявляем, что мы не подтверждаем информацию о том, что якобы по этому вопросу с украинской стороной ведутся переговоры по дипломатическим каналам. Переговоров об экстрадиции Саакашвили не было и нет сейчас", - говорится в заявлении МИД Грузии.
Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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