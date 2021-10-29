https://sputnik-georgia.ru/20211029/mid-gruzii-ne-vedet-peregovorov-po-ekstraditsii-saakashvili-261609940.html

МИД Грузии не ведет переговоров по экстрадиции Саакашвили

МИД Грузии не ведет переговоров по экстрадиции Саакашвили

МИД заявил, что по вопросу экстрадиции с украинской стороной никакие переговоры по дипломатическим каналам не ведутся 29.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии опровергло информацию о переговорах об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину.О переговорах между МИД Грузии и МИД Украины об экстрадиции Саакашвили как гражданина Украины заявила в Тбилиси депутат Рады Юлия Клименко.Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета, а также о незаконном пересечении государственной границы Грузии.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 28-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/pochemu-golodaet-saakashvili-eks-prezident-obyasnil-svoi-deystviya-261608017.html

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