https://sputnik-georgia.ru/20211029/minyust-gruzii-gotov-ispolzovat-vertolet-dlya-transportirovki-saakashvili-v-kliniku-261610448.html
Минюст Грузии готов использовать вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику
Минюст Грузии готов использовать вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику
Мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки, так как речь идет о возможном тяжком преступлении, заявил министр 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T22:57+0400
2021-10-29T22:57+0400
2021-10-29T22:57+0400
политика
новости
грузия
министерство юстиции грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097882_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_53fcef9973f4904f4eb1521832bb52a6.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции готово к любому сценарию и, в случае необходимости, использует вертолет для транспортировки в клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но сейчас нужды в госпитализации нет, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.При этом, он отметил, что заявления о том, что Саакашвили отказался от лечения, является ложью."В этим минуты заключенный Саакашвили продолжает лечение и его жизненные параметры в норме. По последнему заключению консилиума, он не нуждается в госпитализации", - сказал Брегадзе.При этом глава Минюста отметил, что для оказания неотложной помощи на месте дежурит реанимобиль и есть соответствующая аппаратура."Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным", - сказал Брегадзе.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-zayavila-o-gotovyascheysya-popytki-perevorota-261605411.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097882_87:0:1412:994_1920x0_80_0_0_ac2408062faa839d3b114f5a7c5ca253.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили
Минюст Грузии готов использовать вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику
Мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки, так как речь идет о возможном тяжком преступлении, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции готово к любому сценарию и, в случае необходимости, использует вертолет для транспортировки в клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но сейчас нужды в госпитализации нет, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.
СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
"Мы видим, что речь идет о возможном тяжком преступлении, и смело можем сказать, что мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки. В том числе если будет необходимо мы используем вертолет для безопасной перевозки заключенного", - сказал Брегадзе.
При этом, он отметил, что заявления о том, что Саакашвили отказался от лечения, является ложью.
"В этим минуты заключенный Саакашвили продолжает лечение и его жизненные параметры в норме. По последнему заключению консилиума, он не нуждается в госпитализации", - сказал Брегадзе.
При этом глава Минюста отметил, что для оказания неотложной помощи на месте дежурит реанимобиль и есть соответствующая аппаратура.
"Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным", - сказал Брегадзе.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Барьер в комнате свиданий
Саакашвили стал выше: разъяснение администрации тюрем
Посольство США следит за состоянием
Михаила Саакашвили
Голодовка Саакашвили
: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.