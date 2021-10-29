https://sputnik-georgia.ru/20211029/minyust-gruzii-gotov-ispolzovat-vertolet-dlya-transportirovki-saakashvili-v-kliniku-261610448.html

Минюст Грузии готов использовать вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику

Минюст Грузии готов использовать вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику

Мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки, так как речь идет о возможном тяжком преступлении, заявил министр 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T22:57+0400

2021-10-29T22:57+0400

2021-10-29T22:57+0400

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министерство юстиции грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции готово к любому сценарию и, в случае необходимости, использует вертолет для транспортировки в клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но сейчас нужды в госпитализации нет, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.При этом, он отметил, что заявления о том, что Саакашвили отказался от лечения, является ложью."В этим минуты заключенный Саакашвили продолжает лечение и его жизненные параметры в норме. По последнему заключению консилиума, он не нуждается в госпитализации", - сказал Брегадзе.При этом глава Минюста отметил, что для оказания неотложной помощи на месте дежурит реанимобиль и есть соответствующая аппаратура."Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным", - сказал Брегадзе.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-zayavila-o-gotovyascheysya-popytki-perevorota-261605411.html

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политика, новости, грузия, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили