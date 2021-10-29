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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/siyayuschaya-dzhey-lo-v-naryade-s-umopomrachitelnym-vyrezom-srazila-set---261599328.html
Сияющая Джей Ло в наряде с умопомрачительным вырезом сразила Сеть
Сияющая Джей Ло в наряде с умопомрачительным вырезом сразила Сеть
52-летняя возлюбленная Бена Аффлека приняла участие в рекламной съемке и стала символом мотивации для похудения фанатов 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T16:06+0400
2021-10-29T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес удивляет своей молодостью: 52-летняя звезда сразила фанатов новой фотосъемкой в умопомрачительном наряде. Благодаря правильному питанию и частым тренировкам в фитнес-центре, Лопес может похвастаться идеальной фигурой. Звезда знает свои сильные стороны и постоянно пытается подчеркнуть достоинства - завидный пресс, стройные ноги и красивые бедра. И новая фотосъемка не стала исключением. Лопес снялась в рекламе собственной обувной линии вместе с DSW. На фото артистка предстала в блестящем ансамбле серебряного цвета: коротком топике и удлиненной юбке с пикантным разрезом на бедрах. Лук дополнили сияющие сапоги на каблуках. "Само совершенство"; "Смотрю на нее и понимаю, что пора худеть"; "Не верится, что ей больше 50"; "Лучшая мотивация для похудения - Джей Ло!" - написали фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дженнифер лопес, зарубежные звезды

Сияющая Джей Ло в наряде с умопомрачительным вырезом сразила Сеть

16:06 29.10.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкКонцерт Дженнифер Лопес в Москве
Концерт Дженнифер Лопес в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
/
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52-летняя возлюбленная Бена Аффлека приняла участие в рекламной съемке и стала символом мотивации для похудения фанатов
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес удивляет своей молодостью: 52-летняя звезда сразила фанатов новой фотосъемкой в умопомрачительном наряде.
Благодаря правильному питанию и частым тренировкам в фитнес-центре, Лопес может похвастаться идеальной фигурой. Звезда знает свои сильные стороны и постоянно пытается подчеркнуть достоинства - завидный пресс, стройные ноги и красивые бедра. И новая фотосъемка не стала исключением.
Лопес снялась в рекламе собственной обувной линии вместе с DSW. На фото артистка предстала в блестящем ансамбле серебряного цвета: коротком топике и удлиненной юбке с пикантным разрезом на бедрах. Лук дополнили сияющие сапоги на каблуках.
"Само совершенство"; "Смотрю на нее и понимаю, что пора худеть"; "Не верится, что ей больше 50"; "Лучшая мотивация для похудения - Джей Ло!" - написали фанаты.
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