https://sputnik-georgia.ru/20211030/andzhelina-dzholi-vpervye-prokommentirovala-svoi-otnosheniya-s-the-weeknd-261586815.html
Анджелина Джоли впервые прокомментировала свои отношения с The Weeknd
Анджелина Джоли впервые прокомментировала свои отношения с The Weeknd
Ясно, что ничего не ясно – звезда ловко, по-женски, ушла от неудобного ответа. Остался вопрос – почему? 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T13:13+0400
2021-10-30T13:13+0400
2021-10-30T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Всемирно известная актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала отношения с канадским певцом The Weeknd.Уже на протяжении нескольких месяцев поклонники Джоли и The Weeknd мучаются в догадках в каких отношениях состоят знаменитости.Голливудская звезда, наконец, прокомментировала дружбу с певцом в интервью американскому кабельному каналу "E!", в рамках промо-тура фантастического фильма "Вечные".В шоу телеканала Daily Pop она появилась вместе с партнершей по фильме Сальмой Хайек. Ведущий не удержался и спросил актрису об отношениях с Абелем, однако она ускользнула от ответа.Когда ведущий шоу Джастин Сильвестр задал вопрос, чем больше восхищены ее дети. Ролью матери в "Вечных" или ее дружбой с The Weeknd Анджелина ответила: "Они очень восхищены этим фильмом. Если ты об этом спрашиваешь".Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd – появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
анджелина джоли, зарубежные звезды, the weeknd
Анджелина Джоли впервые прокомментировала свои отношения с The Weeknd
Ясно, что ничего не ясно – звезда ловко, по-женски, ушла от неудобного ответа. Остался вопрос – почему?
ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Всемирно известная актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала отношения с канадским певцом The Weeknd.
Уже на протяжении нескольких месяцев поклонники Джоли и The Weeknd мучаются в догадках в каких отношениях состоят знаменитости.
Голливудская звезда, наконец, прокомментировала дружбу с певцом в интервью американскому кабельному каналу "E!", в рамках промо-тура фантастического фильма "Вечные".
В шоу телеканала Daily Pop она появилась вместе с партнершей по фильме Сальмой Хайек. Ведущий не удержался и спросил актрису об отношениях с Абелем, однако она ускользнула от ответа.
Когда ведущий шоу Джастин Сильвестр задал вопрос, чем больше восхищены ее дети. Ролью матери в "Вечных" или ее дружбой с The Weeknd Анджелина ответила: "Они очень восхищены этим фильмом. Если ты об этом спрашиваешь".
Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd – появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.
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