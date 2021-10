https://sputnik-georgia.ru/20211030/andzhelina-dzholi-vpervye-prokommentirovala-svoi-otnosheniya-s-the-weeknd-261586815.html

Анджелина Джоли впервые прокомментировала свои отношения с The Weeknd

30.10.2021

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Всемирно известная актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала отношения с канадским певцом The Weeknd.Уже на протяжении нескольких месяцев поклонники Джоли и The Weeknd мучаются в догадках в каких отношениях состоят знаменитости.Голливудская звезда, наконец, прокомментировала дружбу с певцом в интервью американскому кабельному каналу "E!", в рамках промо-тура фантастического фильма "Вечные".В шоу телеканала Daily Pop она появилась вместе с партнершей по фильме Сальмой Хайек. Ведущий не удержался и спросил актрису об отношениях с Абелем, однако она ускользнула от ответа.Когда ведущий шоу Джастин Сильвестр задал вопрос, чем больше восхищены ее дети. Ролью матери в "Вечных" или ее дружбой с The Weeknd Анджелина ответила: "Они очень восхищены этим фильмом. Если ты об этом спрашиваешь".Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе – того же The Weeknd – появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

