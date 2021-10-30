https://sputnik-georgia.ru/20211030/buzova-vernetsya-na-stsenu-mkhata-vopreki-skandalu-261586494.html

Бузова вернется на сцену МХАТа вопреки скандалу

Бузова вернется на сцену МХАТа вопреки скандалу

Несмотря на скандальные заявления и многочисленные недовольства среди представителей сферы, Бузова все же выступит в спектакле про Иосифа Сталина 30.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова вновь предстанет на сцене МХАТа, несмотря на негативные комментарии как зрителей, так и российских артистов.2 ноября МХАТ им. М. Горького вновь представит спектакль "Чудесный грузин", который рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина. Однако все внимание на себя перетянул не сюжет, а участие в спектакле Ольги Бузовой, которая играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.Руководство театра еще в августе продлило контракт с исполнительницей. Однако все же сомнения по поводу участия Бузовой в спектакле были из-за негодования профессиональных актеров и критика публики. Но, как выяснилось, во МХАТе не только ценят талант Ольги Бузовой, более того – подстраиваются под ее плотный график.Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург – Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием телеведущей и актрисы Ольги Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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театр, ольга бузова, спектакль, российский шоу-бизнес