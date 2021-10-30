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Бузова вернется на сцену МХАТа вопреки скандалу
12:12 30.10.2021 (обновлено: 12:32 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Несмотря на скандальные заявления и многочисленные недовольства среди представителей сферы, Бузова все же выступит в спектакле про Иосифа Сталина
ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова вновь предстанет на сцене МХАТа, несмотря на негативные комментарии как зрителей, так и российских артистов.
2 ноября МХАТ им. М. Горького вновь представит спектакль "Чудесный грузин", который рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина. Однако все внимание на себя перетянул не сюжет, а участие в спектакле Ольги Бузовой, которая играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"
Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Руководство театра еще в августе продлило контракт с исполнительницей. Однако все же сомнения по поводу участия Бузовой в спектакле были из-за негодования профессиональных актеров и критика публики. Но, как выяснилось, во МХАТе не только ценят талант Ольги Бузовой, более того – подстраиваются под ее плотный график.
"Спектакль в репертуаре, но идет редко, так как все зависит от расписания Ольги (а сейчас еще и от ограничений в связи с коронавирусом). Когда будет следующий показ – неизвестно. Ольга, как я знаю, отменила концерт в "Крокус Сити Холле" 30 октября. Но 2 ноября будет во МХАТе", – говорят в пресс-службе театра.
Премьерные показы "Чудесного грузина" (драматург – Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием телеведущей и актрисы Ольги Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.
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