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МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии

МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило два уголовных дела после инцидентов в день местных выборов в Зугдиди и Сенаки, говорится в сообщении... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T14:39+0400

2021-10-30T14:39+0400

2021-10-30T14:45+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило два уголовных дела после инцидентов в день местных выборов в Зугдиди и Сенаки, говорится в сообщении министерства.Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку>>В обоих случаях расследование ведется по статье "насилие". Между тем, в ходе драки у избирательного участка №20 в Зугдиди все пятеро человек были задержаны в административном порядке – за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство.Что касается Сенаки, уголовное дело было возбуждено после обращения журналистки оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что находящиеся у избирательного участка №14 активисты мешали ей работать.Кроме того, МВД сообщило о выявлении девяти фактов нарушения правил агитации, которая запрещена в радиусе 100 метров от избирательного участка.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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