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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-soobschilo-o-zaderzhaniyakh-v-khode-vyborov-v-gruzii-261631483.html
МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило два уголовных дела после инцидентов в день местных выборов в Зугдиди и Сенаки, говорится в сообщении... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T14:39+0400
2021-10-30T14:45+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило два уголовных дела после инцидентов в день местных выборов в Зугдиди и Сенаки, говорится в сообщении министерства.Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку&gt;&gt;В обоих случаях расследование ведется по статье "насилие". Между тем, в ходе драки у избирательного участка №20 в Зугдиди все пятеро человек были задержаны в административном порядке – за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство.Что касается Сенаки, уголовное дело было возбуждено после обращения журналистки оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что находящиеся у избирательного участка №14 активисты мешали ей работать.Кроме того, МВД сообщило о выявлении девяти фактов нарушения правил агитации, которая запрещена в радиусе 100 метров от избирательного участка.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, местные выборы

МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии

14:39 30.10.2021 (обновлено: 14:45 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило два уголовных дела после инцидентов в день местных выборов в Зугдиди и Сенаки, говорится в сообщении министерства.
Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку>>
В обоих случаях расследование ведется по статье "насилие". Между тем, в ходе драки у избирательного участка №20 в Зугдиди все пятеро человек были задержаны в административном порядке – за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство.
Что касается Сенаки, уголовное дело было возбуждено после обращения журналистки оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что находящиеся у избирательного участка №14 активисты мешали ей работать.
Кроме того, МВД сообщило о выявлении девяти фактов нарушения правил агитации, которая запрещена в радиусе 100 метров от избирательного участка.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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