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Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Телекомпания "Имеди" обнародовала результаты экзитпола по выборам в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T20:02+0400
2021-10-30T20:02+0400
2021-10-30T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди"."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Согласно данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:02 30.10.2021 (обновлено: 20:23 30.10.2021)
Телекомпания "Имеди" обнародовала результаты экзитпола по выборам в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди".
Согласно данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:
Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%
Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%
Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.
Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор>>
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