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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Телекомпания "Имеди" обнародовала результаты экзитпола по выборам в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T20:02+0400
2021-10-30T20:23+0400
новости
грузия
местные выборы в грузии 2021
каха каладзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди"."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Согласно данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, местные выборы

Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"

20:02 30.10.2021 (обновлено: 20:23 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Каха Каладзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Телекомпания "Имеди" обнародовала результаты экзитпола по выборам в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди".
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Согласно данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:
Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%
Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%
Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.
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