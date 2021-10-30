https://sputnik-georgia.ru/20211030/kaladze-pobezhdaet-vo-vtorom-ture-vyborov-mera-tbilisi---ekzitpol-imedi-261639595.html

Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"

Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"

Телекомпания "Имеди" обнародовала результаты экзитпола по выборам в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T20:02+0400

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местные выборы

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди"."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Согласно данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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