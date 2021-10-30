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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/i-snova-vybory-v-gruzii-kogo-vybirayut-na-etot-raz-i-pochemu-eto-vazhno---polnyy-likbez-261605549.html
И снова выборы в Грузии: кого выбирают на этот раз и почему это важно - полный ликбез
И снова выборы в Грузии: кого выбирают на этот раз и почему это важно - полный ликбез
В Грузии сегодня выберут мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T00:01+0400
2021-10-30T00:01+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
обзоры
тбилиси
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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Граждане Грузии 30 октября примут участие во втором туре местных выборов. Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова откроются избирательные участки для голосования. Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные&gt;&gt;Избирателям 20 городов и районов снова придется голосовать за мэров, так как в первом туре ни один из представленных кандидатов не смог получить поддержку больше половины избирателей.Теперь выбор ограничен двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в городе или районе. Выиграет же тот кандидат, который просто наберет больше голосов, чем его соперник.Тот же принцип действует и во втором туре выборов мажоритарных депутатов совещательных органов районов. Всего, по итогам первого тура, с выбором своего депутата не определились жители 42 отдельных районов в 24 разных городах и селах.Основные конкуренты и их кампанияОсновной интерес общественности, безусловно, будет прикован к борьбе между кандидатами в мэры.В большей части городов и районов жителям придется выбирать мэров между представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение".Обе партии перед вторым туром выборов развернули масштабную агитацию с многотысячными акциями в Тбилиси, куда привезли своих сторонников с регионов.Обе акции сопровождались последними посланиями лидеров партий, которые призывали стороны сделать "правильный выбор" в свою пользу.При этом, если "Грузинская мечта" в своих предвыборных посланиях основной акцент делала на борьбу с прошлым и необходимостью продолжать мирное развитие страны, то "Нацдвижение" сделало ставку на объединение оппозиции и представление будущих правительств городов и районов, состоящих из представителей разных партий.С такими посланиями обе партии провели встречи во всех регионах страны, где пройдут вторые туры.Еще одним лейтмотивом всех предвыборных встреч обеих партий перед вторыми турами стал отбывающий наказание в Руставской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Правда, если соратники Саакашвили требовали его освобождения, то в правящей партии наоборот акцент делали на его преступлениях и недопустимости прихода его сторонников к власти.На фоне такого масштабного противостояния потерялась предвыборная кампания в трех районах, где конкурирующие с кандидатами от правящей силы не являются представителями "Нацдвижения".Что касается мажоритарных выборов, то в данном случае кто конкретно из кандидатов выиграет эти выборы - не играет особого значения, так как сакребуло во всех этих 24 городах уже сформированы и силы там уже распределены.Кто голосуетГолосовать на этих выборах имеют право граждане Грузии от 18 лет. Всего во втором туре примут участие 2 088 722 избирателей по всей стране.Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси - 1 002 900 человек, а наименьшее в Тианенти - 10 855.В других крупных городах ситуация следующая:Правила выборовВ день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.Как пройдет голосованиеГолосование для избирателей Грузии начнется с процедуры маркировки, после избиратели получат свои бюллетени, смогут проголосовать в кабине, которая обеспечивает тайное голосование.Каждому избирателю полагается по одному бюллетеню, если они голосуют только на выборах мэра или по два – если в их районе проходит второй тур мажоритарных выборов.Все кабины к выборам будут новыми и более открытыми. Кроме того, все 1 830 участка будут оборудованы видеокамерами.Предусмотрены удобства для голосования и для колясочников, они могли до голосования выбрать ближайший адаптированный под их нужды избирательный участок своего района или города..После заполнения бюллетеня избиратель поместит бюллетени в конверт и бросит его в урну.Помимо обычных участков в стране будет открыто 29 участков у для граждан, находящихся в клиниках и самоизоляции из-за коронавируса.Для тех же, кто просто по состоянию здоровья не может пойти на выборы, принесут урну для голосования домой.Голосовать на выборах в органы местной власти могут и заключенные, для них откроется шесть участков.Выборы в маскахПри голосовании строго будут соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии в масках, щитах и перчатках.Все находящиеся на участках члены комиссии, наблюдатели и журналисты пройдут тестирование на коронавирус и проверку температуры.При этом при выборах будут использоваться одноразовые ручки, сами помещения будут проветриваться, и до и после голосования можно будет продезинфицировать руки.Также члены комиссии будут следить за соблюдением дистанции избирателями в очередях.Наблюдатели и журналистыВсего за процессом выборов будут следить 5 309 наблюдателей от партий, 35 198 наблюдателей от 100 местных организаций, и 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций.Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются. Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов. А вот местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.Освещать местные выборы планируют 3 711 журналистов и операторов от 119 СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/kto-bolshe-ekspert-obyasnil-pochemu-mechta-sobiraet-storonnikov-i-chto-ot-etogo-zavisit-261510461.html
https://sputnik-georgia.ru/20211027/glava-tsik-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-pered-vtorym-turom-vyborov-261530030.html
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новости, грузия, обзоры, тбилиси, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

И снова выборы в Грузии: кого выбирают на этот раз и почему это важно - полный ликбез

00:01 30.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЖители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны
Жители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии сегодня выберут мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло
Граждане Грузии 30 октября примут участие во втором туре местных выборов. Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова откроются избирательные участки для голосования.
Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данные>>
Избирателям 20 городов и районов снова придется голосовать за мэров, так как в первом туре ни один из представленных кандидатов не смог получить поддержку больше половины избирателей.
Теперь выбор ограничен двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в городе или районе. Выиграет же тот кандидат, который просто наберет больше голосов, чем его соперник.
Тот же принцип действует и во втором туре выборов мажоритарных депутатов совещательных органов районов. Всего, по итогам первого тура, с выбором своего депутата не определились жители 42 отдельных районов в 24 разных городах и селах.

Основные конкуренты и их кампания

Основной интерес общественности, безусловно, будет прикован к борьбе между кандидатами в мэры.
В большей части городов и районов жителям придется выбирать мэров между представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение".
Обе партии перед вторым туром выборов развернули масштабную агитацию с многотысячными акциями в Тбилиси, куда привезли своих сторонников с регионов.
Обе акции сопровождались последними посланиями лидеров партий, которые призывали стороны сделать "правильный выбор" в свою пользу.
При этом, если "Грузинская мечта" в своих предвыборных посланиях основной акцент делала на борьбу с прошлым и необходимостью продолжать мирное развитие страны, то "Нацдвижение" сделало ставку на объединение оппозиции и представление будущих правительств городов и районов, состоящих из представителей разных партий.
С такими посланиями обе партии провели встречи во всех регионах страны, где пройдут вторые туры.
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
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26 октября, 19:21
Еще одним лейтмотивом всех предвыборных встреч обеих партий перед вторыми турами стал отбывающий наказание в Руставской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Правда, если соратники Саакашвили требовали его освобождения, то в правящей партии наоборот акцент делали на его преступлениях и недопустимости прихода его сторонников к власти.
На фоне такого масштабного противостояния потерялась предвыборная кампания в трех районах, где конкурирующие с кандидатами от правящей силы не являются представителями "Нацдвижения".
Что касается мажоритарных выборов, то в данном случае кто конкретно из кандидатов выиграет эти выборы - не играет особого значения, так как сакребуло во всех этих 24 городах уже сформированы и силы там уже распределены.

Кто голосует

Голосовать на этих выборах имеют право граждане Грузии от 18 лет. Всего во втором туре примут участие 2 088 722 избирателей по всей стране.
Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси - 1 002 900 человек, а наименьшее в Тианенти - 10 855.
В других крупных городах ситуация следующая:
Кутаиси – 153 861 избиратель
Батуми – 148 011 избирателей
Зугдиди – 119 849 избирателей
Гори - 112 631 избиратель
Рустави – 106 895 избирателей

Правила выборов

В день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.
До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.
Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.

Как пройдет голосование

Голосование для избирателей Грузии начнется с процедуры маркировки, после избиратели получат свои бюллетени, смогут проголосовать в кабине, которая обеспечивает тайное голосование.
Каждому избирателю полагается по одному бюллетеню, если они голосуют только на выборах мэра или по два – если в их районе проходит второй тур мажоритарных выборов.
Все кабины к выборам будут новыми и более открытыми. Кроме того, все 1 830 участка будут оборудованы видеокамерами.
Предусмотрены удобства для голосования и для колясочников, они могли до голосования выбрать ближайший адаптированный под их нужды избирательный участок своего района или города..
Георгий Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов
27 октября, 14:39
После заполнения бюллетеня избиратель поместит бюллетени в конверт и бросит его в урну.
Помимо обычных участков в стране будет открыто 29 участков у для граждан, находящихся в клиниках и самоизоляции из-за коронавируса.
Для тех же, кто просто по состоянию здоровья не может пойти на выборы, принесут урну для голосования домой.
Голосовать на выборах в органы местной власти могут и заключенные, для них откроется шесть участков.

Выборы в масках

При голосовании строго будут соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии в масках, щитах и перчатках.
Все находящиеся на участках члены комиссии, наблюдатели и журналисты пройдут тестирование на коронавирус и проверку температуры.
При этом при выборах будут использоваться одноразовые ручки, сами помещения будут проветриваться, и до и после голосования можно будет продезинфицировать руки.
Также члены комиссии будут следить за соблюдением дистанции избирателями в очередях.
© SputnikВыборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии 2021 инфографика
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии 2021 инфографика - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии 2021 инфографика
© Sputnik

Наблюдатели и журналисты

Всего за процессом выборов будут следить 5 309 наблюдателей от партий, 35 198 наблюдателей от 100 местных организаций, и 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций.
Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются. Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.
На избирательном участке во время голосования - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
22 октября, 15:50
А вот местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.
При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.
Освещать местные выборы планируют 3 711 журналистов и операторов от 119 СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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