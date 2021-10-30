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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/iliya-ii-my-s-nadezhdoy-smotrim-v-buduschee-261634492.html
Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в... 30.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-30T16:42+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в будущее.Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах&gt;&gt;Глава Грузинской православной церкви проголосовал в здании Патриархии, ему принесли переносную урну.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей - в Тбилиси (1 002 525 человек).Явка к 15:00 составила 31,82%.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, илия второй, местные выборы

Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее

16:42 30.10.2021
© photo: Sputnik / Aram NersesyanГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в будущее.
Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах>>
Глава Грузинской православной церкви проголосовал в здании Патриархии, ему принесли переносную урну.
"Сегодня мы благословляем Грузию, сегодня мы выбираем будущее... Да благословит Господь грузинский народ и Грузию! Мы с надеждой смотрим в будущее", - сказал Илия II.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей - в Тбилиси (1 002 525 человек).
Явка к 15:00 составила 31,82%.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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