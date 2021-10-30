Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
© photo: Sputnik / Aram NersesyanГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в будущее.
Глава Грузинской православной церкви проголосовал в здании Патриархии, ему принесли переносную урну.
"Сегодня мы благословляем Грузию, сегодня мы выбираем будущее... Да благословит Господь грузинский народ и Грузию! Мы с надеждой смотрим в будущее", - сказал Илия II.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей - в Тбилиси (1 002 525 человек).
Явка к 15:00 составила 31,82%.
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