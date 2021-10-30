https://sputnik-georgia.ru/20211030/iliya-ii-my-s-nadezhdoy-smotrim-v-buduschee-261634492.html

Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее

Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T16:42+0400

2021-10-30T16:42+0400

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местные выборы в грузии 2021

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илия второй

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в день голосования на выборах в местные органы власти заявил, что с надеждой смотрит в будущее.Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах>>Глава Грузинской православной церкви проголосовал в здании Патриархии, ему принесли переносную урну.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей - в Тбилиси (1 002 525 человек).Явка к 15:00 составила 31,82%.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, илия второй, местные выборы