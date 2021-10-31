https://sputnik-georgia.ru/20211031/natsdvizhenie-obyavit-o-planakh-na-aktsii-v-tsentre-tbilisi-261660237.html
"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
Ника Мелия пообещал объявить о планах оппозиции на акции на проспекте Руставели 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T12:46+0400
2021-10-31T12:46+0400
2021-10-31T13:33+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625922_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_3df9ac51bcebbcf9c641b5f8f6499c90.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал выборы тотально сфальсифицированными и позвал сторонников на акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить им о дальнейших планах оппозиции.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе. ЦИК Грузии уже обнародовал предварительные данные по итогам вчерашнего голосования во всех муниципалитетах. По его словам, выборы прошли "на фоне тотального насилия" и были "тотально сфальсифицированы". Лидер "Нацдвижения" пообещал рассказать о дальнейших планах в воскресенье в 19:00 у здания парламента. "Для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, мои дорогие друзья, дорогие тбилисцы, сегодня в 7 часов вечера ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы смогли поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-то с рук, тем более властям Иванишвили", – отметил Мелия.ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625922_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_355fafb98375a14442e05bdde51e2d6b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, местные выборы
"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
12:46 31.10.2021 (обновлено: 13:33 31.10.2021)
Ника Мелия пообещал объявить о планах оппозиции на акции на проспекте Руставели
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал выборы тотально сфальсифицированными и позвал сторонников на акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить им о дальнейших планах оппозиции.
Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе. ЦИК Грузии уже обнародовал предварительные данные по итогам вчерашнего голосования во всех муниципалитетах.
"Вчера борьба не закончилась. Вчера борьба началась. И, естественно, никто не собирается, ни один уважающий себя гражданин Грузии не собирается мириться с тем, что происходило вчера. И собирается бороться очень решительно, непоколебимо, мирно", – заявил Мелия на брифинге.
По его словам, выборы прошли "на фоне тотального насилия" и были "тотально сфальсифицированы".
Лидер "Нацдвижения" пообещал рассказать о дальнейших планах в воскресенье в 19:00 у здания парламента.
"Для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, мои дорогие друзья, дорогие тбилисцы, сегодня в 7 часов вечера ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы смогли поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-то с рук, тем более властям Иванишвили", – отметил Мелия.
В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Читайте также:
Единственный оппозиционный мэр
в Грузии обещает "решать проблемы всех">>
Итоги выборов мэров
в Грузии – сравнение первого и второго туров>>
ISFED заявила о фактах
, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии>>
Время прекратить голодовк
у – призывает отец экс-президента Грузии>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.