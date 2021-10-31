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"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
Ника Мелия пообещал объявить о планах оппозиции на акции на проспекте Руставели 31.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
новости
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал выборы тотально сфальсифицированными и позвал сторонников на акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить им о дальнейших планах оппозиции.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы&gt;&gt;Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе. ЦИК Грузии уже обнародовал предварительные данные по итогам вчерашнего голосования во всех муниципалитетах. По его словам, выборы прошли "на фоне тотального насилия" и были "тотально сфальсифицированы". Лидер "Нацдвижения" пообещал рассказать о дальнейших планах в воскресенье в 19:00 у здания парламента. "Для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, мои дорогие друзья, дорогие тбилисцы, сегодня в 7 часов вечера ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы смогли поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-то с рук, тем более властям Иванишвили", – отметил Мелия.ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями&gt;&gt;В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, местные выборы

"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси

12:46 31.10.2021 (обновлено: 13:33 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Мелия пообещал объявить о планах оппозиции на акции на проспекте Руставели
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал выборы тотально сфальсифицированными и позвал сторонников на акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить им о дальнейших планах оппозиции.
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>
Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе. ЦИК Грузии уже обнародовал предварительные данные по итогам вчерашнего голосования во всех муниципалитетах.

"Вчера борьба не закончилась. Вчера борьба началась. И, естественно, никто не собирается, ни один уважающий себя гражданин Грузии не собирается мириться с тем, что происходило вчера. И собирается бороться очень решительно, непоколебимо, мирно", – заявил Мелия на брифинге.

По его словам, выборы прошли "на фоне тотального насилия" и были "тотально сфальсифицированы".
Лидер "Нацдвижения" пообещал рассказать о дальнейших планах в воскресенье в 19:00 у здания парламента.
"Для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, мои дорогие друзья, дорогие тбилисцы, сегодня в 7 часов вечера ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы смогли поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-то с рук, тем более властям Иванишвили", – отметил Мелия.
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>
В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.

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