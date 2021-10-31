https://sputnik-georgia.ru/20211031/natsdvizhenie-obyavit-o-planakh-na-aktsii-v-tsentre-tbilisi-261660237.html

"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси

"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси

Ника Мелия пообещал объявить о планах оппозиции на акции на проспекте Руставели 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T12:46+0400

2021-10-31T12:46+0400

2021-10-31T13:33+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625922_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_3df9ac51bcebbcf9c641b5f8f6499c90.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал выборы тотально сфальсифицированными и позвал сторонников на акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить им о дальнейших планах оппозиции.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>Мелия проиграл во втором туре выборов мэра Тбилиси действующему градоначальнику Кахе Каладзе. ЦИК Грузии уже обнародовал предварительные данные по итогам вчерашнего голосования во всех муниципалитетах. По его словам, выборы прошли "на фоне тотального насилия" и были "тотально сфальсифицированы". Лидер "Нацдвижения" пообещал рассказать о дальнейших планах в воскресенье в 19:00 у здания парламента. "Для того, чтобы ознакомить вас с конкретным планом, мои дорогие друзья, дорогие тбилисцы, сегодня в 7 часов вечера ждем вас на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту, чтобы мы смогли поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-то с рук, тем более властям Иванишвили", – отметил Мелия.ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, местные выборы