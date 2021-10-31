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Выборы в Грузии: в окружные комиссии поступило более 270 жалоб
Выборы в Грузии: в окружные комиссии поступило более 270 жалоб
Большинство жалоб, поступивших в ходе второго тура выборов, касаются процедурных нарушений 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:17+0400
2021-10-31T14:17+0400
2021-10-31T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В окружные избирательные комиссии всего поступило 272 жалобы во время второго тура выборов в органы местного самоуправления, заявил глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.По информации главы ЦИК, из них 121 подали наблюдатели, а 151 – избирательные субъекты. Большинство из них связаны с процедурными нарушениями.Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября>>Во время первого тура местных выборов, который состоялся 2 октября, в окружные комиссии было подано 366 жалоб.Глава Центризбиркома также напомнил, что избирательная администрация проведет процедуру пересчета голосов. В каждом округе, где проводился второй тур выборов, методом жеребьевки будут выбраны по пять избирательных участков, на которых будет произведен пересчет голосов. Всего будут пересчитаны голоса на 150 избирательных участках."Это еще одна важная гарантия прозрачности выборов", - отметил Каландаришвили.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Во втором туре принимали участие кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы
Выборы в Грузии: в окружные комиссии поступило более 270 жалоб
14:17 31.10.2021 (обновлено: 14:32 31.10.2021)
Большинство жалоб, поступивших в ходе второго тура выборов, касаются процедурных нарушений
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В окружные избирательные комиссии всего поступило 272 жалобы во время второго тура выборов в органы местного самоуправления, заявил глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.
По информации главы ЦИК, из них 121 подали наблюдатели, а 151 – избирательные субъекты. Большинство из них связаны с процедурными нарушениями.
Во время первого тура местных выборов, который состоялся 2 октября, в окружные комиссии было подано 366 жалоб.
"Окружные избирательные комиссии рассмотрят жалобы в течение четырех дней в соответствии с Избирательным кодексом, а затем вынесут решения. А срок обжалования этих решений в суде составляет два календарных дня. Со своей стороны, суды также рассмотрят иски в течение двух календарных дней", - отметил Каландаришвили.
Глава Центризбиркома также напомнил, что избирательная администрация проведет процедуру пересчета голосов. В каждом округе, где проводился второй тур выборов, методом жеребьевки будут выбраны по пять избирательных участков, на которых будет произведен пересчет голосов. Всего будут пересчитаны голоса на 150 избирательных участках.
"Это еще одна важная гарантия прозрачности выборов", - отметил Каландаришвили.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Во втором туре принимали участие кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.
По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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