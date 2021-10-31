https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskoe-politicheskoe-kazino-delayte-vashi-stavki-gospoda-261669577.html
Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
Последние номера газет на прошлой неделе результаты второго тура выборов охватить, естественно, не успели, но не возникало сомнений, что в плане углубления... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T19:54+0400
2021-10-31T19:54+0400
2021-10-31T20:19+0400
политика
грузия
аналитика
колумнисты
обзор сми
возвращение и арест саакашвили
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261480225_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_019f137b839f88d444ad45c88e33982c.jpg
Предварительные итоги голосования, скорее всего, уже известны. Только вряд ли они столь уж существенны для довольно солидной части грузинского общества. Ожидания были иные, однако разорвать заколдованный круг так и не удалось. Опять в повестке дня - "Нацдвижение" или "Мечта" – с досадой резюмирует политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 28.10). Вопрос "наци" или "мечтатели" губит страну - согласен Каха Микая ("Версия", 27.10-2.11).Правящая команда и радикальная оппозиция пошли на все, чтобы задавить реально заявившую, наконец-то, о себе третью силу. И даже несмотря на их отчаянные усилия, дискредитировать ее не удалось. Пока не сработал пресловутый "фактор Миши". Появление экс-президента в Грузии выбило процесс из естественного русла, и избиратель сдался – общество привычно раскололось надвое…Есть человек – значит, есть проблемыМиша оказался способен на самооотверженность – с нотками восхищения отозвался об аресте Саакашвили политолог Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 26.10). Впрочем, бо́льшая часть экспертов, скорее, удивлена. Приезд, задержание, голодовка – все это как-то не вяжется со сложившимся стереотипом, заставляя искать иную мотивацию такого поведения. Диапазон для гаданий неограниченный: то ли собирался устроить провокацию, то ли сам на нее попался.Во всяком случае, арест Саакашвили (нелепо это отрицать) заметно сказался на политической обстановке в стране. Ситуация осложняется ухудшением его здоровья. Судя по всему, правящая команда не особо во все это верит. Шалва Папуашвили успокоил сторонников экс-президента – Саакашвили не умирает, и никто его смерти не допустит ("Ахали таоба", 27.10). Но раздражающий фактор остался.Работает ли в XXI веке формула "Нет человека, нет проблем" - задает в связи с этим вопрос "Версия". Потому что зеркально-то она точно работает: человек есть и проблемы тоже. Кого-то в "Мечте" может устраивать ликвидация "Миши", намекает "Ахали таоба" (26.10). Уже развернулись острые дискуссии вокруг того, в какую клинику, в случае необходимости, укладывать "арестанта №1" - в частную или тюремную. Юрист Лия Мукашаврия утверждает, что арестованный в Грузии может получить медицинское обслуживание там, где пожелает ("Ахали таоба", 27.10).Саакашвили жалуется (видимо, упустив из виду – он хоть и элитный, но все-таки заключенный), что ему ограничивают контакты и общение, отделили стеклянной перегородкой от адвокатов. В пеницитарной службе объяснили: перегородку пришлось нарастить, так как его адвокат… влезал на стол и общался, нарушая ковид-регуляции ("Резонанси", 29.10).Тогда какова же его мотивация – размышляет эксперт Рамаз Сакварелидзе. И прекратит ли он голодовку после выборов ("Резонанси", 27.10). Коллега Сакварелидзе – Гия Хухашвили - подозревает, что состояние здоровья Саакашвили может стать катализатором каких-то процессов ("Ахали таоба", 29.10). Как, собственно, и все остальное, творящееся вокруг него.Получается, выборы прошли, но интрига осталась. Можете делать ставки в элитарном грузинском политическом казино!Разум или эмоции?Сравнение с игорным бизнесом не случайно. По своему накалу и азарту политические процессы в Грузии действительно напоминают казино, где всем заправляет случай. И, конечно же, присутствует опция "зеро", позволяющая владельцу извлекать прибыль при любом раскладе фишек. Чем руководствовался грузинский избиратель в ходе выборов – идеологией партий, их стратегией, целями, задачами? Нет! Политики даже поленились – ну хотя бы из приличия – давать обещания.Спохватились только перед вторым туром, когда, по мнению Вахтанга Дзабирадзе, стало поздно, так как все переместилось в политическую плоскость ("Резонанси", 25.10). Точнее, эмоциональную – выборы как-никак были местными и, вроде бы, должны были способствовать решению наболевших проблем населения на местах. Но политика все перекрыла. И уже не принципиально, кто победил, потому что в конечном счете выбор свелся к очередному политическому сражению.Перед вторым туром обе конкурирующие стороны решили публично поиграть мускулами. Сначала в центре Тбилиси прошла массовая акция сторонников "Национального движения". "Фактор Миши" и тут дал о себе знать в полную силу: исходным лозунгом для участников послужило требование об его освобождении. Но обострение соперничества "подвигнуло" и власть на ответную акцию.Ираклий Гарибашвили с гордостью отметил, что пришло 150 тысяч человек и, по его словам, весь мир увидел мощь наших людей ("Резонанси", 29.10). Вопрос даже не в том, кого воплощающий грузинскую власть премьер имел в виду под "нашими людьми"? И не в том, насколько эта акция была многочисленной. Благо, политические противники немедленно стали утверждать, что людей на нее вывели принудительно (29.10). Дело в другом – такого рода акции служат исключительно для демонстрации сил, а также психологического воздействия на неопределившегося избирателя (27.10).И если для оппозиционных сил это уместная форма заявлять о себе, то в отношении власти она свидетельствует лишь о ее слабости. Потому что страной управляют не митингами, и у правящей политической силы достаточно других, конкретных, практических рычагов, чтобы завоевывать симпатии и поддержку населения. Любой власти под силу вывести людей, замечает Вахтанг Дзабирадзе. Их выводили и Саакашвили, и Аслан Абашидзе – ну и что с того ("Ахали таоба", 29.10)?!Тем более, что в условиях обрушившейся очередной волны ковид-пандемии столь массовые митинги служат отнюдь не интересам охраны здоровья людей. Скажем прямо, в них проявляется эгоизм организаторов, какую бы сторону они ни представляли. Что подтверждает - в грузинском политическом казино ставки давно дороже жизни!Выборы местные, проблемы общиеВокруг – в мире и внутри Грузии, протекают серьезные процессы, происходят важные события, способные коренным образом повлиять на будущее страны. Но в азарте бесконечного соперничества они непроизвольно отходят на второй план. Вряд ли настолько принципиально в этом случае, кто победит. Политика ради политики обществу благополучия не приносит и проблем его не решает.К примеру, почти все издания, скажем так, отписались, освещая приезд министра обороны США Ллойда Остина. В эпитетах, естественно, недостатка не было, но вне поля зрения остались многие принципиальные оттенки этого визита. Лишь "Грузия и мир" (27.10-2.11) обратила внимание на легкую, но, возможно, знаменательную смену тональности общения. Грузинской стороне был отведен больший выбор в добровольном принятии некоторых решений. Что особенно важно, поскольку Брюссель, куда также заглянул высокопоставленный американский чиновник, как раз определяется со стратегией НАТО на предстоящие 10 лет ("Квирис палитра", 25-31.10).Создается впечатление, что наших политиков мало волнует происходящее в южно-кавказском регионе. Да и внутри собственной страны. В течение месяца население почувствует груз возросших коммунальных тарифов, подорожание лекарств побило рекорды всех времен, с тревогой взывает "Резонанси" (26.10). Катастрофически упали темпы вакцинации. Процесс практически остановился.До выборов ли тут?!РазноеМодель Маико Лапачи стала победительницей проходившего в Венгрии конкурса "Мисс Европа юнион 2021". Девушка не скрывает, что до сих пор не сумела прийти в себя от избытка чувств. В ближайшее время красавица из Грузии примет участие в неделе моды в Дубаи. ("Аали таоба")Родители и близкие не скрывали недовольства, когда Марита Капанадзе решила стать дизайнером и поступила в Тбилисскую академию художеств. Вспоминают они об этом неохотно. Марика добилась огромных успехов, и многие дома в Нью-Йорке построены по ее дизайну. ("Квирис палитра")Тако Робакидзе удостоился приза наследия Стенли Грина. Им за большие достижения удостаивают мастеров фотографии. На жюри особое впечатление произвели фотоработы, сделанные в Панкисском ущелье. ("Ахали таоба").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзор сми, возвращение и арест саакашвили
Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
19:54 31.10.2021 (обновлено: 20:19 31.10.2021)
Последние номера газет на прошлой неделе результаты второго тура выборов охватить, естественно, не успели, но не возникало сомнений, что в плане углубления демократии подвижек ожидать не следует
Предварительные итоги голосования, скорее всего, уже известны. Только вряд ли они столь уж существенны для довольно солидной части грузинского общества. Ожидания были иные, однако разорвать заколдованный круг так и не удалось. Опять в повестке дня - "Нацдвижение" или "Мечта" – с досадой резюмирует политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 28.10). Вопрос "наци" или "мечтатели" губит страну - согласен Каха Микая ("Версия", 27.10-2.11).
Правящая команда и радикальная оппозиция пошли на все, чтобы задавить реально заявившую, наконец-то, о себе третью силу. И даже несмотря на их отчаянные усилия, дискредитировать ее не удалось. Пока не сработал пресловутый "фактор Миши". Появление экс-президента в Грузии выбило процесс из естественного русла, и избиратель сдался – общество привычно раскололось надвое…
Есть человек – значит, есть проблемы
Миша оказался способен на самооотверженность – с нотками восхищения отозвался об аресте Саакашвили политолог Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 26.10). Впрочем, бо́льшая часть экспертов, скорее, удивлена. Приезд, задержание, голодовка – все это как-то не вяжется со сложившимся стереотипом, заставляя искать иную мотивацию такого поведения. Диапазон для гаданий неограниченный: то ли собирался устроить провокацию, то ли сам на нее попался.
Во всяком случае, арест Саакашвили (нелепо это отрицать) заметно сказался на политической обстановке в стране. Ситуация осложняется ухудшением его здоровья. Судя по всему, правящая команда не особо во все это верит. Шалва Папуашвили успокоил сторонников экс-президента – Саакашвили не умирает, и никто его смерти не допустит ("Ахали таоба", 27.10). Но раздражающий фактор остался.
Работает ли в XXI веке формула "Нет человека, нет проблем" - задает в связи с этим вопрос "Версия". Потому что зеркально-то она точно работает: человек есть и проблемы тоже. Кого-то в "Мечте" может устраивать ликвидация "Миши", намекает "Ахали таоба" (26.10). Уже развернулись острые дискуссии вокруг того, в какую клинику, в случае необходимости, укладывать "арестанта №1" - в частную или тюремную. Юрист Лия Мукашаврия утверждает, что арестованный в Грузии может получить медицинское обслуживание там, где пожелает ("Ахали таоба", 27.10).
Саакашвили жалуется (видимо, упустив из виду – он хоть и элитный, но все-таки заключенный), что ему ограничивают контакты и общение, отделили стеклянной перегородкой от адвокатов. В пеницитарной службе объяснили: перегородку пришлось нарастить, так как его адвокат… влезал на стол и общался, нарушая ковид-регуляции ("Резонанси", 29.10).
Тогда какова же его мотивация – размышляет эксперт Рамаз Сакварелидзе. И прекратит ли он голодовку после выборов ("Резонанси", 27.10). Коллега Сакварелидзе – Гия Хухашвили - подозревает, что состояние здоровья Саакашвили может стать катализатором каких-то процессов ("Ахали таоба", 29.10). Как, собственно, и все остальное, творящееся вокруг него.
Получается, выборы прошли, но интрига осталась. Можете делать ставки в элитарном грузинском политическом казино!
Разум или эмоции?
Сравнение с игорным бизнесом не случайно. По своему накалу и азарту политические процессы в Грузии действительно напоминают казино, где всем заправляет случай. И, конечно же, присутствует опция "зеро", позволяющая владельцу извлекать прибыль при любом раскладе фишек. Чем руководствовался грузинский избиратель в ходе выборов – идеологией партий, их стратегией, целями, задачами? Нет! Политики даже поленились – ну хотя бы из приличия – давать обещания.
Спохватились только перед вторым туром, когда, по мнению Вахтанга Дзабирадзе, стало поздно, так как все переместилось в политическую плоскость ("Резонанси", 25.10). Точнее, эмоциональную – выборы как-никак были местными и, вроде бы, должны были способствовать решению наболевших проблем населения на местах. Но политика все перекрыла. И уже не принципиально, кто победил, потому что в конечном счете выбор свелся к очередному политическому сражению.
Перед вторым туром обе конкурирующие стороны решили публично поиграть мускулами. Сначала в центре Тбилиси прошла массовая акция сторонников "Национального движения". "Фактор Миши" и тут дал о себе знать в полную силу: исходным лозунгом для участников послужило требование об его освобождении. Но обострение соперничества "подвигнуло" и власть на ответную акцию.
Ираклий Гарибашвили с гордостью отметил, что пришло 150 тысяч человек и, по его словам, весь мир увидел мощь наших людей ("Резонанси", 29.10). Вопрос даже не в том, кого воплощающий грузинскую власть премьер имел в виду под "нашими людьми"? И не в том, насколько эта акция была многочисленной. Благо, политические противники немедленно стали утверждать, что людей на нее вывели принудительно (29.10). Дело в другом – такого рода акции служат исключительно для демонстрации сил, а также психологического воздействия на неопределившегося избирателя (27.10).
И если для оппозиционных сил это уместная форма заявлять о себе, то в отношении власти она свидетельствует лишь о ее слабости. Потому что страной управляют не митингами, и у правящей политической силы достаточно других, конкретных, практических рычагов, чтобы завоевывать симпатии и поддержку населения. Любой власти под силу вывести людей, замечает Вахтанг Дзабирадзе. Их выводили и Саакашвили, и Аслан Абашидзе – ну и что с того ("Ахали таоба", 29.10)?!
Тем более, что в условиях обрушившейся очередной волны ковид-пандемии столь массовые митинги служат отнюдь не интересам охраны здоровья людей. Скажем прямо, в них проявляется эгоизм организаторов, какую бы сторону они ни представляли. Что подтверждает - в грузинском политическом казино ставки давно дороже жизни!
Выборы местные, проблемы общие
Вокруг – в мире и внутри Грузии, протекают серьезные процессы, происходят важные события, способные коренным образом повлиять на будущее страны. Но в азарте бесконечного соперничества они непроизвольно отходят на второй план. Вряд ли настолько принципиально в этом случае, кто победит. Политика ради политики обществу благополучия не приносит и проблем его не решает.
К примеру, почти все издания, скажем так, отписались, освещая приезд министра обороны США Ллойда Остина. В эпитетах, естественно, недостатка не было, но вне поля зрения остались многие принципиальные оттенки этого визита. Лишь "Грузия и мир" (27.10-2.11) обратила внимание на легкую, но, возможно, знаменательную смену тональности общения. Грузинской стороне был отведен больший выбор в добровольном принятии некоторых решений. Что особенно важно, поскольку Брюссель, куда также заглянул высокопоставленный американский чиновник, как раз определяется со стратегией НАТО на предстоящие 10 лет ("Квирис палитра", 25-31.10).
Создается впечатление, что наших политиков мало волнует происходящее в южно-кавказском регионе. Да и внутри собственной страны. В течение месяца население почувствует груз возросших коммунальных тарифов, подорожание лекарств побило рекорды всех времен, с тревогой взывает "Резонанси" (26.10). Катастрофически упали темпы вакцинации. Процесс практически остановился.
Разное
Модель Маико Лапачи стала победительницей проходившего в Венгрии конкурса "Мисс Европа юнион 2021". Девушка не скрывает, что до сих пор не сумела прийти в себя от избытка чувств. В ближайшее время красавица из Грузии примет участие в неделе моды в Дубаи. ("Аали таоба")
Родители и близкие не скрывали недовольства, когда Марита Капанадзе решила стать дизайнером и поступила в Тбилисскую академию художеств. Вспоминают они об этом неохотно. Марика добилась огромных успехов, и многие дома в Нью-Йорке построены по ее дизайну. ("Квирис палитра")
Тако Робакидзе удостоился приза наследия Стенли Грина. Им за большие достижения удостаивают мастеров фотографии. На жюри особое впечатление произвели фотоработы, сделанные в Панкисском ущелье. ("Ахали таоба").
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции