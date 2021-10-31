https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskoe-politicheskoe-kazino-delayte-vashi-stavki-gospoda-261669577.html

Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!

Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!

Последние номера газет на прошлой неделе результаты второго тура выборов охватить, естественно, не успели, но не возникало сомнений, что в плане углубления... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T19:54+0400

2021-10-31T19:54+0400

2021-10-31T20:19+0400

политика

грузия

аналитика

колумнисты

обзор сми

возвращение и арест саакашвили

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Предварительные итоги голосования, скорее всего, уже известны. Только вряд ли они столь уж существенны для довольно солидной части грузинского общества. Ожидания были иные, однако разорвать заколдованный круг так и не удалось. Опять в повестке дня - "Нацдвижение" или "Мечта" – с досадой резюмирует политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 28.10). Вопрос "наци" или "мечтатели" губит страну - согласен Каха Микая ("Версия", 27.10-2.11).Правящая команда и радикальная оппозиция пошли на все, чтобы задавить реально заявившую, наконец-то, о себе третью силу. И даже несмотря на их отчаянные усилия, дискредитировать ее не удалось. Пока не сработал пресловутый "фактор Миши". Появление экс-президента в Грузии выбило процесс из естественного русла, и избиратель сдался – общество привычно раскололось надвое…Есть человек – значит, есть проблемыМиша оказался способен на самооотверженность – с нотками восхищения отозвался об аресте Саакашвили политолог Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 26.10). Впрочем, бо́льшая часть экспертов, скорее, удивлена. Приезд, задержание, голодовка – все это как-то не вяжется со сложившимся стереотипом, заставляя искать иную мотивацию такого поведения. Диапазон для гаданий неограниченный: то ли собирался устроить провокацию, то ли сам на нее попался.Во всяком случае, арест Саакашвили (нелепо это отрицать) заметно сказался на политической обстановке в стране. Ситуация осложняется ухудшением его здоровья. Судя по всему, правящая команда не особо во все это верит. Шалва Папуашвили успокоил сторонников экс-президента – Саакашвили не умирает, и никто его смерти не допустит ("Ахали таоба", 27.10). Но раздражающий фактор остался.Работает ли в XXI веке формула "Нет человека, нет проблем" - задает в связи с этим вопрос "Версия". Потому что зеркально-то она точно работает: человек есть и проблемы тоже. Кого-то в "Мечте" может устраивать ликвидация "Миши", намекает "Ахали таоба" (26.10). Уже развернулись острые дискуссии вокруг того, в какую клинику, в случае необходимости, укладывать "арестанта №1" - в частную или тюремную. Юрист Лия Мукашаврия утверждает, что арестованный в Грузии может получить медицинское обслуживание там, где пожелает ("Ахали таоба", 27.10).Саакашвили жалуется (видимо, упустив из виду – он хоть и элитный, но все-таки заключенный), что ему ограничивают контакты и общение, отделили стеклянной перегородкой от адвокатов. В пеницитарной службе объяснили: перегородку пришлось нарастить, так как его адвокат… влезал на стол и общался, нарушая ковид-регуляции ("Резонанси", 29.10).Тогда какова же его мотивация – размышляет эксперт Рамаз Сакварелидзе. И прекратит ли он голодовку после выборов ("Резонанси", 27.10). Коллега Сакварелидзе – Гия Хухашвили - подозревает, что состояние здоровья Саакашвили может стать катализатором каких-то процессов ("Ахали таоба", 29.10). Как, собственно, и все остальное, творящееся вокруг него.Получается, выборы прошли, но интрига осталась. Можете делать ставки в элитарном грузинском политическом казино!Разум или эмоции?Сравнение с игорным бизнесом не случайно. По своему накалу и азарту политические процессы в Грузии действительно напоминают казино, где всем заправляет случай. И, конечно же, присутствует опция "зеро", позволяющая владельцу извлекать прибыль при любом раскладе фишек. Чем руководствовался грузинский избиратель в ходе выборов – идеологией партий, их стратегией, целями, задачами? Нет! Политики даже поленились – ну хотя бы из приличия – давать обещания.Спохватились только перед вторым туром, когда, по мнению Вахтанга Дзабирадзе, стало поздно, так как все переместилось в политическую плоскость ("Резонанси", 25.10). Точнее, эмоциональную – выборы как-никак были местными и, вроде бы, должны были способствовать решению наболевших проблем населения на местах. Но политика все перекрыла. И уже не принципиально, кто победил, потому что в конечном счете выбор свелся к очередному политическому сражению.Перед вторым туром обе конкурирующие стороны решили публично поиграть мускулами. Сначала в центре Тбилиси прошла массовая акция сторонников "Национального движения". "Фактор Миши" и тут дал о себе знать в полную силу: исходным лозунгом для участников послужило требование об его освобождении. Но обострение соперничества "подвигнуло" и власть на ответную акцию.Ираклий Гарибашвили с гордостью отметил, что пришло 150 тысяч человек и, по его словам, весь мир увидел мощь наших людей ("Резонанси", 29.10). Вопрос даже не в том, кого воплощающий грузинскую власть премьер имел в виду под "нашими людьми"? И не в том, насколько эта акция была многочисленной. Благо, политические противники немедленно стали утверждать, что людей на нее вывели принудительно (29.10). Дело в другом – такого рода акции служат исключительно для демонстрации сил, а также психологического воздействия на неопределившегося избирателя (27.10).И если для оппозиционных сил это уместная форма заявлять о себе, то в отношении власти она свидетельствует лишь о ее слабости. Потому что страной управляют не митингами, и у правящей политической силы достаточно других, конкретных, практических рычагов, чтобы завоевывать симпатии и поддержку населения. Любой власти под силу вывести людей, замечает Вахтанг Дзабирадзе. Их выводили и Саакашвили, и Аслан Абашидзе – ну и что с того ("Ахали таоба", 29.10)?!Тем более, что в условиях обрушившейся очередной волны ковид-пандемии столь массовые митинги служат отнюдь не интересам охраны здоровья людей. Скажем прямо, в них проявляется эгоизм организаторов, какую бы сторону они ни представляли. Что подтверждает - в грузинском политическом казино ставки давно дороже жизни!Выборы местные, проблемы общиеВокруг – в мире и внутри Грузии, протекают серьезные процессы, происходят важные события, способные коренным образом повлиять на будущее страны. Но в азарте бесконечного соперничества они непроизвольно отходят на второй план. Вряд ли настолько принципиально в этом случае, кто победит. Политика ради политики обществу благополучия не приносит и проблем его не решает.К примеру, почти все издания, скажем так, отписались, освещая приезд министра обороны США Ллойда Остина. В эпитетах, естественно, недостатка не было, но вне поля зрения остались многие принципиальные оттенки этого визита. Лишь "Грузия и мир" (27.10-2.11) обратила внимание на легкую, но, возможно, знаменательную смену тональности общения. Грузинской стороне был отведен больший выбор в добровольном принятии некоторых решений. Что особенно важно, поскольку Брюссель, куда также заглянул высокопоставленный американский чиновник, как раз определяется со стратегией НАТО на предстоящие 10 лет ("Квирис палитра", 25-31.10).Создается впечатление, что наших политиков мало волнует происходящее в южно-кавказском регионе. Да и внутри собственной страны. В течение месяца население почувствует груз возросших коммунальных тарифов, подорожание лекарств побило рекорды всех времен, с тревогой взывает "Резонанси" (26.10). Катастрофически упали темпы вакцинации. Процесс практически остановился.До выборов ли тут?!РазноеМодель Маико Лапачи стала победительницей проходившего в Венгрии конкурса "Мисс Европа юнион 2021". Девушка не скрывает, что до сих пор не сумела прийти в себя от избытка чувств. В ближайшее время красавица из Грузии примет участие в неделе моды в Дубаи. ("Аали таоба")Родители и близкие не скрывали недовольства, когда Марита Капанадзе решила стать дизайнером и поступила в Тбилисскую академию художеств. Вспоминают они об этом неохотно. Марика добилась огромных успехов, и многие дома в Нью-Йорке построены по ее дизайну. ("Квирис палитра")Тако Робакидзе удостоился приза наследия Стенли Грина. Им за большие достижения удостаивают мастеров фотографии. На жюри особое впечатление произвели фотоработы, сделанные в Панкисском ущелье. ("Ахали таоба").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзор сми, возвращение и арест саакашвили