Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Почему его еще не посадили": Боец Шлеменко о Моргенштерне
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкСмешанные единоборства. Бой между Александром Шлеменко и Брэндоном Хэлси
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Шлеменко не впервые высказывается в адрес Моргенштерна, которого он не раз называл чертом и бесом
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова популярного рэпера Моргенштерна о Дне Победы.
Новый скандал с Моргенштерном начался после его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак" Ксении Собчак. Там рэпер Моргенштерн выразил недоумение по поводу празднования Дня Победы.
Несмотря на то, что практически сразу артист извинился и сказал, что лишь "честно признался", что не понимает День Победы, а его фразу о празднике "вырвали из контекста" и ее продолжение не опубликовали, не обошлось без огромного негатива в сторону рэпера.
Спортсмен же, в свою очередь, отметил, что Моргенштерна нужно отправить в тюрьму за подобную позицию "Про него, если честно, не очень хочется говорить. Не понимаю, почему его еще не посадили", - оценил он слова исполнителя.
Шлеменко не в первый раз высказывается в адрес Моргенштерна. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.
Читайте также:
Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы
Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.