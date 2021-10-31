https://sputnik-georgia.ru/20211031/pochemu-ego-esche-ne-posadili-boets-shlemenko-o-morgenshterne-261592594.html

"Почему его еще не посадили": Боец Шлеменко о Моргенштерне

"Почему его еще не посадили": Боец Шлеменко о Моргенштерне

Шлеменко не впервые высказывается в адрес Моргенштерна, которого он не раз называл чертом и бесом 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T07:11+0400

2021-10-31T07:11+0400

2021-10-31T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова популярного рэпера Моргенштерна о Дне Победы.Новый скандал с Моргенштерном начался после его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак" Ксении Собчак. Там рэпер Моргенштерн выразил недоумение по поводу празднования Дня Победы.Несмотря на то, что практически сразу артист извинился и сказал, что лишь "честно признался", что не понимает День Победы, а его фразу о празднике "вырвали из контекста" и ее продолжение не опубликовали, не обошлось без огромного негатива в сторону рэпера.Шлеменко не в первый раз высказывается в адрес Моргенштерна. В марте этого года он раскритиковал рэпера, назвав рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес