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Семейка Адамс: Джиган с женой и детьми показали лучшие костюмы для Хэллоуина
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкХип-хоп исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой и дочерью Ариэлой . Премия "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Оксана Самойлова и наследники рэпера устроили веселую тематическую вечеринку и позабавили фанатов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, а также их дети, показали лучшие костюмы на Хэллоуин – праздничная публикация взорвала Инстаграм.
Самойлова обожает придумывать семейные фотосессии, а дети с радостью принимают участие в них. Недавно инстадива опубликовала снимки в "осенней" фотозоне, а теперь устроила домашнюю вечеринку в честь Хэллоуина. Джиган и Оксана украсили свой дом, а также пригласили аниматоров.
Семья Джигана решила повторить культовые образы из фильма "Семейка Адамс". Самойлова надела черное платье и накрасила губы алой помадой. Джиган облачился в полосатый костюм с галстуком-бабочкой. Но больше всего отличились дети пары.
Три дочки выбрали одинаковые костюмы – серые колготки в полоску и черные платья с белыми воротниками. Также девочки заплели косички и перевязали их лентами. А младшего сына одели в полосатый джемпер и черные брюки.
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