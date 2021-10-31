https://sputnik-georgia.ru/20211031/semeyka-adams-dzhigan-s-zhenoy-i-detmi-pokazali-luchshie-kostyumy-dlya-khellouina-261629361.html

Семейка Адамс: Джиган с женой и детьми показали лучшие костюмы для Хэллоуина

Семейка Адамс: Джиган с женой и детьми показали лучшие костюмы для Хэллоуина

Оксана Самойлова и наследники рэпера устроили веселую тематическую вечеринку и позабавили фанатов 31.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, а также их дети, показали лучшие костюмы на Хэллоуин – праздничная публикация взорвала Инстаграм.Самойлова обожает придумывать семейные фотосессии, а дети с радостью принимают участие в них. Недавно инстадива опубликовала снимки в "осенней" фотозоне, а теперь устроила домашнюю вечеринку в честь Хэллоуина. Джиган и Оксана украсили свой дом, а также пригласили аниматоров.Семья Джигана решила повторить культовые образы из фильма "Семейка Адамс". Самойлова надела черное платье и накрасила губы алой помадой. Джиган облачился в полосатый костюм с галстуком-бабочкой. Но больше всего отличились дети пары.Три дочки выбрали одинаковые костюмы – серые колготки в полоску и черные платья с белыми воротниками. Также девочки заплели косички и перевязали их лентами. А младшего сына одели в полосатый джемпер и черные брюки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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