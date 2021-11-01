https://sputnik-georgia.ru/20211101/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-v-tbilisi-pererosla-v-potasovku-s-politsiey-261699962.html

Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией

Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией

По предварительным данным, задержанный является гражданином США 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T18:56+0400

2021-11-01T18:56+0400

2021-11-01T19:07+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали одного человека на акции в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Акцию устроили вернувшиеся в Грузию эмигранты, которые требовали освободить Саакашвили из тюрьмы. Демонстранты пытались установить палатки у парламента, чему помешала полиция. На месте произошли стычки, в результате чего правоохранители задержали одного человека.Редактор газеты "Хроника +" Элисо Киладзе сказала журналистам, что задержанный - гражданин США Паата Абжандадзе.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка экс-президента продолжается уже 32-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/penitentsiarnaya-sluzhba-gruzii-obvinila-advokata-saakashvili-vo-lzhi-261698231.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, политика