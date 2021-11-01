https://sputnik-georgia.ru/20211101/penitentsiarnaya-sluzhba-gruzii-obvinila-advokata-saakashvili-vo-lzhi-261698231.html

Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи

Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи

Экс-президента не планируют переводить в Горийский госпиталь, заявили в службе 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T18:12+0400

2021-11-01T18:12+0400

2021-11-01T18:19+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Пенитенциарная служба Грузии отрицает информацию о готовящемся переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы №12 в Горийский госпиталь, говорится в заявлении службы."Следуйте примеру Хазарадзе" - Саакашвили призывает оппозицию уйти из парламента>>Ранее адвокат экс-президента Ника Гварамия после встречи с подзащитным выступил с утверждение о готовящемся переводе Саакашвили в Горийский госпиталь. Гварамия добавил, что, по его информации, из госпиталя Саакашвили планирует похитить т.н. осетинский спецназ.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка экс-президента продолжается уже 32-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили