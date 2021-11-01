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Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи
Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи
Экс-президента не планируют переводить в Горийский госпиталь, заявили в службе 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T18:12+0400
2021-11-01T18:12+0400
2021-11-01T18:19+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Пенитенциарная служба Грузии отрицает информацию о готовящемся переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы №12 в Горийский госпиталь, говорится в заявлении службы."Следуйте примеру Хазарадзе" - Саакашвили призывает оппозицию уйти из парламента>>Ранее адвокат экс-президента Ника Гварамия после встречи с подзащитным выступил с утверждение о готовящемся переводе Саакашвили в Горийский госпиталь. Гварамия добавил, что, по его информации, из госпиталя Саакашвили планирует похитить т.н. осетинский спецназ.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка экс-президента продолжается уже 32-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи
18:12 01.11.2021 (обновлено: 18:19 01.11.2021)
Экс-президента не планируют переводить в Горийский госпиталь, заявили в службе
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Пенитенциарная служба Грузии отрицает информацию о готовящемся переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы №12 в Горийский госпиталь, говорится в заявлении
службы.
Ранее адвокат экс-президента Ника Гварамия после встречи с подзащитным выступил с утверждение о готовящемся переводе Саакашвили в Горийский госпиталь. Гварамия добавил, что, по его информации, из госпиталя Саакашвили планирует похитить т.н. осетинский спецназ.
"Обвинение, распространенное Никой Гварамия о том, что Михаила Саакашвили планируется доставить в Горийский госпиталь, не соответствует действительности. Мы призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение", - говорится в заявлении.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Голодовка экс-президента продолжается уже 32-й день.
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