https://sputnik-georgia.ru/20211101/on-pokhudel-na-20-kilogramm-i-vyglyadit-uzhasno---liza-yasko-ob-eks-prezidente-gruzii-261695768.html

Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии

Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии

Михаила Саакашвили в тюрьме сегодня навестила его украинская возлюбленная 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T17:00+0400

2021-11-01T17:00+0400

2021-11-01T17:08+0400

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новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили похудел на 20 килограммов и выглядит неважно, сообщила журналистам девушка экс-президента Грузии - депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько после выхода из руставской тюрьмы №12.Ясько навестила Саакашвили в тюрьме на 32-й день его голодовки.По словам девушки, Саакашвили выглядит намного хуже, чем раньше, и нуждается в медицинской помощи. Однако его категорически нельзя переводить в тюремную больницу Глдани, считает Ясько."Следуйте примеру Хазарадзе" - Саакашвили призывает оппозицию уйти из парламента>> По поводу позиции Украины в отношении Саакашвили, Ясько заявила, что Киев считает, что он должен вернуться на Украину как гражданин этой страны."Он должен вернуться на Украину, но это во многом зависит от грузинских властей и от тех процессов, которые идут в стране", - заявила Ясько.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/sleduyte-primeru-khazaradze---saakashvili-prizyvaet-oppozitsiyu-uyti-iz-parlamenta-261695088.html

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