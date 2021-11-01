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Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
Михаила Саакашвили в тюрьме сегодня навестила его украинская возлюбленная 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T17:00+0400
2021-11-01T17:00+0400
2021-11-01T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили похудел на 20 килограммов и выглядит неважно, сообщила журналистам девушка экс-президента Грузии - депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько после выхода из руставской тюрьмы №12.Ясько навестила Саакашвили в тюрьме на 32-й день его голодовки.По словам девушки, Саакашвили выглядит намного хуже, чем раньше, и нуждается в медицинской помощи. Однако его категорически нельзя переводить в тюремную больницу Глдани, считает Ясько."Следуйте примеру Хазарадзе" - Саакашвили призывает оппозицию уйти из парламента>> По поводу позиции Украины в отношении Саакашвили, Ясько заявила, что Киев считает, что он должен вернуться на Украину как гражданин этой страны."Он должен вернуться на Украину, но это во многом зависит от грузинских властей и от тех процессов, которые идут в стране", - заявила Ясько.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
17:00 01.11.2021 (обновлено: 17:08 01.11.2021)
Михаила Саакашвили в тюрьме сегодня навестила его украинская возлюбленная
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили похудел на 20 килограммов и выглядит неважно, сообщила журналистам девушка экс-президента Грузии - депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько после выхода из руставской тюрьмы №12.
Ясько навестила Саакашвили в тюрьме на 32-й день его голодовки.
По словам девушки, Саакашвили выглядит намного хуже, чем раньше, и нуждается в медицинской помощи. Однако его категорически нельзя переводить в тюремную больницу Глдани, считает Ясько.
"Он потерял более 20 килограммов в весе и не собирается прекращать голодовку... Очень стыдно, что президент Саакашвили сидит в тюрьме. Его состояние с каждым днем ухудшается. Нельзя это так оставлять, это несправедливо, и если мы не продолжим борьбу, жизнь и будущее Михаила Саакашвили будут в опасности", - заявила Ясько.
По поводу позиции Украины в отношении Саакашвили, Ясько заявила, что Киев считает, что он должен вернуться на Украину как гражданин этой страны.
"Он должен вернуться на Украину, но это во многом зависит от грузинских властей и от тех процессов, которые идут в стране", - заявила Ясько.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
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