Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-kostyume-kenguru-redkiy-snimok-dzholi-na-khellouin-vzorval-set-261684064.html
В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть
В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть
Редкий кадр с актрисой опубликовала ее коллега по "Вечным" Джемма Чан. И он поразил поклонников 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T12:32+0400
2021-11-01T12:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
хэллоуин
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259909341_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d8b4b4ca9416848f638946468aeef0c9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В Сети опубликовали редкий снимок с актрисой Анджелиной Джоли – по мнению фанатов, на снимке звезда выглядит просто неузнаваемой. Джоли завела свою страницу в Инстаграм, но крайне редко делится личными фото. А кадров со смешными селфи и фото со съемок в микроблоге звезды нет и подавно. Но вот коллеги Джоли изредка показывают старые кадры с ней. Не так давно актриса Джемма Чан опубликовала редкие кадры на своей странице. Фотографии были сделаны во время Хэллоуина. На одном из снимков актриса была запечатлена с Джоли. Возможно, съемочная группа фильма "Вечные" решила устроить костюмированную вечеринку в честь праздника. И на праздник Анджелина пришла не в устрашающем наряде, а в смешном образе кенгуру. "Что-то, а увидеть Энджи в костюме кенгуру я не ожидала", "Это точно она?", "Самая очаровательная кенгуру в моей жизни", "Она такая милая", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259909341_235:138:2782:2048_1920x0_80_0_0_5f0c60ad652613310b5431d2650811b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анджелина джоли, хэллоуин, зарубежные звезды

В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть

12:32 01.11.2021
© AP Photo / Joel C RyanАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
Редкий кадр с актрисой опубликовала ее коллега по "Вечным" Джемма Чан. И он поразил поклонников
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В Сети опубликовали редкий снимок с актрисой Анджелиной Джоли – по мнению фанатов, на снимке звезда выглядит просто неузнаваемой.
Джоли завела свою страницу в Инстаграм, но крайне редко делится личными фото. А кадров со смешными селфи и фото со съемок в микроблоге звезды нет и подавно. Но вот коллеги Джоли изредка показывают старые кадры с ней.
Не так давно актриса Джемма Чан опубликовала редкие кадры на своей странице. Фотографии были сделаны во время Хэллоуина.
На одном из снимков актриса была запечатлена с Джоли. Возможно, съемочная группа фильма "Вечные" решила устроить костюмированную вечеринку в честь праздника. И на праздник Анджелина пришла не в устрашающем наряде, а в смешном образе кенгуру.
"Что-то, а увидеть Энджи в костюме кенгуру я не ожидала", "Это точно она?", "Самая очаровательная кенгуру в моей жизни", "Она такая милая", – прокомментировали в Сети.
Читайте также:
Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли
"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:18"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми
12:03Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта
11:48Ковид-статистика Грузии: Тбилиси, Имерети, Кахети лидируют по числу новых случаев
11:33Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию
11:03Точный прогноз погоды в Тбилиси на 1-7 ноября
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141
10:44Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача
10:29Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе
10:07Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео
10:06Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"
09:36Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за мистическую катастрофу
09:20Курс лари на понедельник – 3,1601 GEL/$1
09:01Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
08:32Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН
08:01Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси
07:32Грузинские теннисистки удачно выступили на турнирах в Румынии и Франции
07:18Мама Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе сына при рождении
07:01Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго
ВчераГлава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений
ВчераАкция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября