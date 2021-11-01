https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-kostyume-kenguru-redkiy-snimok-dzholi-na-khellouin-vzorval-set-261684064.html

В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть

В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть

Редкий кадр с актрисой опубликовала ее коллега по "Вечным" Джемма Чан. И он поразил поклонников 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В Сети опубликовали редкий снимок с актрисой Анджелиной Джоли – по мнению фанатов, на снимке звезда выглядит просто неузнаваемой. Джоли завела свою страницу в Инстаграм, но крайне редко делится личными фото. А кадров со смешными селфи и фото со съемок в микроблоге звезды нет и подавно. Но вот коллеги Джоли изредка показывают старые кадры с ней. Не так давно актриса Джемма Чан опубликовала редкие кадры на своей странице. Фотографии были сделаны во время Хэллоуина. На одном из снимков актриса была запечатлена с Джоли. Возможно, съемочная группа фильма "Вечные" решила устроить костюмированную вечеринку в честь праздника. И на праздник Анджелина пришла не в устрашающем наряде, а в смешном образе кенгуру. "Что-то, а увидеть Энджи в костюме кенгуру я не ожидала", "Это точно она?", "Самая очаровательная кенгуру в моей жизни", "Она такая милая", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, хэллоуин, зарубежные звезды