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Второй тур выборов в Грузии: прокуратура предъявила обвинения представителю Нацдвижения
Второй тур выборов в Грузии: прокуратура предъявила обвинения представителю Нацдвижения
По данным следствия, задержанный оскорбил и избил работников СМИ 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T18:42+0400
2021-11-01T19:10+0400
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения представителю оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), задержанному за нападение и оскорбление работников СМИ в день выборов.По данным следствия, 30 октября журналист телекомпании "Медиа мониторинг" и оператор телекомпании "Диа" находились на избирательном участке №2 в Карели для подготовки сюжета, где представитель партии ЕНД незаконно помешал им в осуществлении профессиональной деятельности.Обвиняемый сначала оскорбил работников, а затем с применением силы заставил удалить видеокадры, чтобы избежать обнародования снятого материала.Уголовное дело возбуждено по факту "незаконного воспрепятствования журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, то есть их принуждение к распространению либо воздержанию от распространения информации" и по факту "избиение и иное насилие по месту нахождения избирательной комиссии".Задержанному грозит лишение свободы сроком до двух лет.Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.Расследование по уголовному делу продолжается.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует кандидат оппозиции, — Цаленджиха (Самегрело).Что касается выборов депутатов сакребуло, оппозиционеры получили большинство мест в совещательных органах лишь в шести муниципалитетах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, генеральная прокуратура грузии

Второй тур выборов в Грузии: прокуратура предъявила обвинения представителю Нацдвижения

18:42 01.11.2021 (обновлено: 19:10 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
По данным следствия, задержанный оскорбил и избил работников СМИ
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения представителю оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), задержанному за нападение и оскорбление работников СМИ в день выборов.
По данным следствия, 30 октября журналист телекомпании "Медиа мониторинг" и оператор телекомпании "Диа" находились на избирательном участке №2 в Карели для подготовки сюжета, где представитель партии ЕНД незаконно помешал им в осуществлении профессиональной деятельности.
Обвиняемый сначала оскорбил работников, а затем с применением силы заставил удалить видеокадры, чтобы избежать обнародования снятого материала.

"Поскольку пострадавшие продолжали свою профессиональную деятельность на территории избирательного участка №2, обвиняемый нанес физические повреждения на разных частях тела журналисту "Медиа мониторинга", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по факту "незаконного воспрепятствования журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, то есть их принуждение к распространению либо воздержанию от распространения информации" и по факту "избиение и иное насилие по месту нахождения избирательной комиссии".
Задержанному грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует кандидат оппозиции, — Цаленджиха (Самегрело).
Что касается выборов депутатов сакребуло, оппозиционеры получили большинство мест в совещательных органах лишь в шести муниципалитетах.

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