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https://sputnik-georgia.ru/20211102/buzova-obvinila-mkhat-vo-lzhi-posle-otmeny-chudesnogo-gruzina--261709738.html
Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"
Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"
Звезда "Дома-2" написала пост, в котором ответила режиссеру Владимиру Кехману, отменившему нашумевший спектакль с ее участием 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:54+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
иосиф сталин
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ольга бузова
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова обвинила во лжи МХАТ и режиссера Владимира Кехмана – звезда обиделась на отмену ее спектакля "Чудесный грузин". Ольга Бузова стала звездой постановки об Иосифе Сталине "Чудный грузин". Но несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, постановка не оправдала надежд. И тогда режиссер и гендиректор МХАТА им. Горького отменил его из-за плохих продаж. Бузова обиделась и решила ответить Кехману. В своем Инстаграм звезда написала "разгромный" пост. Бузова отметила, что помимо нее в спектакле было занято множество потрясающих актеров, а также усомнилась в плохих продажах, ведь "билетов в кассах уже не было". "…Зачем МХАТУ врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты?" – заявила телезвезда и напомнила, что контракт все еще действителен, а зрителей лишили удовольствия посмотреть на ее игру.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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иосиф сталин, театр, ольга бузова, российский шоу-бизнес

Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"

10:54 02.11.2021 (обновлено: 11:30 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда "Дома-2" написала пост, в котором ответила режиссеру Владимиру Кехману, отменившему нашумевший спектакль с ее участием
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова обвинила во лжи МХАТ и режиссера Владимира Кехмана – звезда обиделась на отмену ее спектакля "Чудесный грузин".
Ольга Бузова стала звездой постановки об Иосифе Сталине "Чудный грузин". Но несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, постановка не оправдала надежд. И тогда режиссер и гендиректор МХАТА им. Горького отменил его из-за плохих продаж.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Чудесный грузин"
Премьера спектакля Чудесный грузин - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
Премьера спектакля "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Бузова обиделась и решила ответить Кехману. В своем Инстаграм звезда написала "разгромный" пост. Бузова отметила, что помимо нее в спектакле было занято множество потрясающих актеров, а также усомнилась в плохих продажах, ведь "билетов в кассах уже не было".
"…Зачем МХАТУ врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты?" – заявила телезвезда и напомнила, что контракт все еще действителен, а зрителей лишили удовольствия посмотреть на ее игру.
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