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Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"
10:54 02.11.2021 (обновлено: 11:30 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда "Дома-2" написала пост, в котором ответила режиссеру Владимиру Кехману, отменившему нашумевший спектакль с ее участием
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова обвинила во лжи МХАТ и режиссера Владимира Кехмана – звезда обиделась на отмену ее спектакля "Чудесный грузин".
Ольга Бузова стала звездой постановки об Иосифе Сталине "Чудный грузин". Но несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, постановка не оправдала надежд. И тогда режиссер и гендиректор МХАТА им. Горького отменил его из-за плохих продаж.
Премьера спектакля "Чудесный грузин"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Бузова обиделась и решила ответить Кехману. В своем Инстаграм звезда написала "разгромный" пост. Бузова отметила, что помимо нее в спектакле было занято множество потрясающих актеров, а также усомнилась в плохих продажах, ведь "билетов в кассах уже не было".
"…Зачем МХАТУ врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты?" – заявила телезвезда и напомнила, что контракт все еще действителен, а зрителей лишили удовольствия посмотреть на ее игру.
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