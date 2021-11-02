https://sputnik-georgia.ru/20211102/buzova-obvinila-mkhat-vo-lzhi-posle-otmeny-chudesnogo-gruzina--261709738.html

Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"

Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены "Чудесного грузина"

Звезда "Дома-2" написала пост, в котором ответила режиссеру Владимиру Кехману, отменившему нашумевший спектакль с ее участием 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T10:54+0400

2021-11-02T10:54+0400

2021-11-02T11:30+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

иосиф сталин

театр

ольга бузова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259549386_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_12d90f9e0269ad625f277e07e19a9d94.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова обвинила во лжи МХАТ и режиссера Владимира Кехмана – звезда обиделась на отмену ее спектакля "Чудесный грузин". Ольга Бузова стала звездой постановки об Иосифе Сталине "Чудный грузин". Но несмотря на звездный состав и шумиху в СМИ, постановка не оправдала надежд. И тогда режиссер и гендиректор МХАТА им. Горького отменил его из-за плохих продаж. Бузова обиделась и решила ответить Кехману. В своем Инстаграм звезда написала "разгромный" пост. Бузова отметила, что помимо нее в спектакле было занято множество потрясающих актеров, а также усомнилась в плохих продажах, ведь "билетов в кассах уже не было". "…Зачем МХАТУ врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты?" – заявила телезвезда и напомнила, что контракт все еще действителен, а зрителей лишили удовольствия посмотреть на ее игру.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иосиф сталин, театр, ольга бузова, российский шоу-бизнес