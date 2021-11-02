https://sputnik-georgia.ru/20211102/byvshiy-dovel-iskhudavshaya-gagarina-v-dubae-shokirovala-fanatov--261721741.html

"Бывший довел": исхудавшая Гагарина в Дубае шокировала фанатов

"Бывший довел": исхудавшая Гагарина в Дубае шокировала фанатов

34-летняя артистка улетела восстанавливать нервы в Дубай и поразила поклонников своей "мальчишечьей" фигурой 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T15:16+0400

2021-11-02T15:16+0400

2021-11-02T15:16+0400

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полина гагарина

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российская певица Полина Гагарина шокировала поклонников своей худобой – в Сети считают, что до такого состояния звезду довели "разборки" с экс-мужем. В последнее время Гагарина много работала и решала проблемы в личной жизни. Звезда не может прийти к мировому соглашению с экс-супругом Дмитрием Исхаковым, от которого растит дочь Мию. Вот почему она решила взять перерыв и отправилась в солнечные ОАЭ. Гагарина опубликовала снимок в легком платье, а также видео в бикини, сделанные на пляже и шокировала подписчиков своей худобой. Многие фанаты решили, что до такого состояния певицу довел судебный процесс с фотографом. "Боже, Поля, до чего ты дошла", "Такая худая, это все нервы", "Бывший довел", "Фигура, как у мальчика", "Страшно худая", – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, полина гагарина