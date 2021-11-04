Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/iliya-ii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku--reaktsiya-eks-prezidenta-261796510.html
Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
Представитель главы Грузинской православной церкви навестил третьего президента страны в тюрьме 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T17:22+0400
2021-11-04T18:51+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
католикос-патриарх всея грузии илия ii
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/67/239976790_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2d3fd6ee4befaa355a51a16f5ac44bc0.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просит находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил секретарь Католикоса-Патриарха Михаил Ботковели после встречи с экс-президентом в четверг. У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента&gt;&gt;Саакашвили голодает в тюрьме уже 35-й день. По словам адвоката Беки Басилая, результаты анализов экс-президента ухудшились. Это уже второе обращение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к Саакашвили о прекращении голодовки. Первый раз Патриарх просил об этом 7 октября, однако тогда получил отказ. Патриархия Грузии выступает против голодовки как формы протеста, называя ее нехристианским поступком.Реакция СаакашвилиИ на этот раз Саакашвили принял решение не прекращать голодовку, рассказал Ботковели после встречи с ним.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/67/239976790_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_4f3f5cf2e954c17fbff7bdb26d2c26ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, возвращение и арест саакашвили

Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента

17:22 04.11.2021 (обновлено: 18:51 04.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerКатоликос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй во время Пасхальной службы в храме Самеба
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй во время Пасхальной службы в храме Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Представитель главы Грузинской православной церкви навестил третьего президента страны в тюрьме
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просит находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил секретарь Католикоса-Патриарха Михаил Ботковели после встречи с экс-президентом в четверг.
У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>
Саакашвили голодает в тюрьме уже 35-й день. По словам адвоката Беки Басилая, результаты анализов экс-президента ухудшились.
"Я еще раз пришел к Михаилу Саакашвили. С благословления его Святейшества у меня есть для него письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Я хочу передать ему это письмо и передать привет от его Святейшества. Просьба и совет его Святейшества: прекратить голодовку", - сказал Ботковели.
Это уже второе обращение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к Саакашвили о прекращении голодовки. Первый раз Патриарх просил об этом 7 октября, однако тогда получил отказ. Патриархия Грузии выступает против голодовки как формы протеста, называя ее нехристианским поступком.

Реакция Саакашвили

И на этот раз Саакашвили принял решение не прекращать голодовку, рассказал Ботковели после встречи с ним.

"Он отметил, что очень уважает его Святейшество, и поручил мне, чтобы я передал его Святейшеству, что он продолжит голодовку, так как это его принципиальная позиция и он не собирается ее корректировать, во всяком случае на данном этапе", - отметил Ботковели.

Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.

Читайте также:

Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:13"Оппозиционный оазис" в Грузии или перспективы развития района?
18:57После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
18:39Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer
18:23Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
17:52Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину
17:38Попытка №2: лидер партии "Лело" отказывается от депутатского мандата
17:22Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
17:06В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
16:34Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:19"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США
15:21Только 1% скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
15:06Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
14:47Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса
14:32"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей
14:17В Грузии произошло землетрясение
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию