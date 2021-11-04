https://sputnik-georgia.ru/20211104/iliya-ii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku--reaktsiya-eks-prezidenta-261796510.html

Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента

Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента

Представитель главы Грузинской православной церкви навестил третьего президента страны в тюрьме 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T17:22+0400

2021-11-04T17:22+0400

2021-11-04T18:51+0400

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михаил саакашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просит находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил секретарь Католикоса-Патриарха Михаил Ботковели после встречи с экс-президентом в четверг. У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>Саакашвили голодает в тюрьме уже 35-й день. По словам адвоката Беки Басилая, результаты анализов экс-президента ухудшились. Это уже второе обращение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к Саакашвили о прекращении голодовки. Первый раз Патриарх просил об этом 7 октября, однако тогда получил отказ. Патриархия Грузии выступает против голодовки как формы протеста, называя ее нехристианским поступком.Реакция СаакашвилиИ на этот раз Саакашвили принял решение не прекращать голодовку, рассказал Ботковели после встречи с ним.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, возвращение и арест саакашвили