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Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
Представитель главы Грузинской православной церкви навестил третьего президента страны в тюрьме 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T17:22+0400
2021-11-04T17:22+0400
2021-11-04T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просит находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил секретарь Католикоса-Патриарха Михаил Ботковели после встречи с экс-президентом в четверг. У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>Саакашвили голодает в тюрьме уже 35-й день. По словам адвоката Беки Басилая, результаты анализов экс-президента ухудшились. Это уже второе обращение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к Саакашвили о прекращении голодовки. Первый раз Патриарх просил об этом 7 октября, однако тогда получил отказ. Патриархия Грузии выступает против голодовки как формы протеста, называя ее нехристианским поступком.Реакция СаакашвилиИ на этот раз Саакашвили принял решение не прекращать голодовку, рассказал Ботковели после встречи с ним.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, возвращение и арест саакашвили
Илия II просит Саакашвили прекратить голодовку — реакция экс-президента
17:22 04.11.2021 (обновлено: 18:51 04.11.2021)
Представитель главы Грузинской православной церкви навестил третьего президента страны в тюрьме
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просит находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, заявил секретарь Католикоса-Патриарха Михаил Ботковели после встречи с экс-президентом в четверг.
Саакашвили голодает в тюрьме уже 35-й день. По словам адвоката Беки Басилая, результаты анализов экс-президента ухудшились.
"Я еще раз пришел к Михаилу Саакашвили. С благословления его Святейшества у меня есть для него письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Я хочу передать ему это письмо и передать привет от его Святейшества. Просьба и совет его Святейшества: прекратить голодовку", - сказал Ботковели.
Это уже второе обращение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к Саакашвили о прекращении голодовки. Первый раз Патриарх просил об этом 7 октября, однако тогда получил отказ. Патриархия Грузии выступает против голодовки как формы протеста, называя ее нехристианским поступком.
Реакция Саакашвили
И на этот раз Саакашвили принял решение не прекращать голодовку, рассказал Ботковели после встречи с ним.
"Он отметил, что очень уважает его Святейшество, и поручил мне, чтобы я передал его Святейшеству, что он продолжит голодовку, так как это его принципиальная позиция и он не собирается ее корректировать, во всяком случае на данном этапе", - отметил Ботковели.
Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
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