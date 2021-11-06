Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211106/blizkie-kardashyan-prokommentirovali-slukhi-o-romane-kim-s-pitom-devidsonom-261722878.html
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
После расставания с Канье Уэстом фанаты телезвезды не унимаются и все время приписывают ей романы со знаменитостями 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T10:10+0400
2021-11-06T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
канье уэст
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251836668_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_16e7af8af024f6e9d4cd386d3e8351b2.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На фоне слухов о появлении новой пары Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, окружение звезд сказало, что в их отношениях нет и капли романтики.Недавно Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян были замечены рука об руку, поэтому у многих появились подозрения о том, что у них мог завязаться роман. Однако близкие Кардашьян поумерили пыл поклонников, отметив, что это была просто дружеская прогулка.Другие источники также добавили, что Пит и Ким знакомы уже не один год и никогда не испытывали чувств друг к другу. В заблуждение поклонников мог ввести и выпуск шоу Saturday Night Live, где Ким и Пит предстали в образах Алладина и Жасмин, и даже поцеловались.Другая группа поклонников все же надеется, что любимая пара Канье Уэста и Ким Кардашьян вновь воссоединится, особенно после того, как Ким появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251836668_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_31251fa404667df1eb7b76f2dbf6643e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды

Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном

10:10 06.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
После расставания с Канье Уэстом фанаты телезвезды не унимаются и все время приписывают ей романы со знаменитостями
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На фоне слухов о появлении новой пары Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, окружение звезд сказало, что в их отношениях нет и капли романтики.
Недавно Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян были замечены рука об руку, поэтому у многих появились подозрения о том, что у них мог завязаться роман. Однако близкие Кардашьян поумерили пыл поклонников, отметив, что это была просто дружеская прогулка.
Другие источники также добавили, что Пит и Ким знакомы уже не один год и никогда не испытывали чувств друг к другу. В заблуждение поклонников мог ввести и выпуск шоу Saturday Night Live, где Ким и Пит предстали в образах Алладина и Жасмин, и даже поцеловались.
Другая группа поклонников все же надеется, что любимая пара Канье Уэста и Ким Кардашьян вновь воссоединится, особенно после того, как Ким появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье.
Читайте также:
Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
Дружба с бывшим? Уэст отписался от Кардашьян, но помог ей на Met Gala
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Сколько школ и классов перешли на дистанционное обучение – данные Минобразования Грузии
11:32Правительство Грузии успешно продает госимущество
11:06Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5240
10:04Курс лари на субботу – 3,1637 GEL/$1
09:01Россия остается основным потребителем грузинского вина
00:47Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
ВчераНа западе Грузии убили полицейского – ТВ
ВчераГрузия будет производить "зеленый" водород
ВчераБолельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
ВчераВызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
ВчераИзменения в Конституцию готовятся в Армении
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
ВчераМеждународная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
ВчераГотова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава
ВчераАкция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси
ВчераКомандно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии
ВчераАдминистрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
ВчераЦена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
ВчераГрузинского "Соседа" покажут на кинофестивале в Нью-Йорке