https://sputnik-georgia.ru/20211106/blizkie-kardashyan-prokommentirovali-slukhi-o-romane-kim-s-pitom-devidsonom-261722878.html
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
После расставания с Канье Уэстом фанаты телезвезды не унимаются и все время приписывают ей романы со знаменитостями 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T10:10+0400
2021-11-06T10:10+0400
2021-11-06T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На фоне слухов о появлении новой пары Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, окружение звезд сказало, что в их отношениях нет и капли романтики.Недавно Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян были замечены рука об руку, поэтому у многих появились подозрения о том, что у них мог завязаться роман. Однако близкие Кардашьян поумерили пыл поклонников, отметив, что это была просто дружеская прогулка.Другие источники также добавили, что Пит и Ким знакомы уже не один год и никогда не испытывали чувств друг к другу. В заблуждение поклонников мог ввести и выпуск шоу Saturday Night Live, где Ким и Пит предстали в образах Алладина и Жасмин, и даже поцеловались.Другая группа поклонников все же надеется, что любимая пара Канье Уэста и Ким Кардашьян вновь воссоединится, особенно после того, как Ким появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
После расставания с Канье Уэстом фанаты телезвезды не унимаются и все время приписывают ей романы со знаменитостями
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На фоне слухов о появлении новой пары Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, окружение звезд сказало, что в их отношениях нет и капли романтики.
Недавно Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян были замечены рука об руку, поэтому у многих появились подозрения о том, что у них мог завязаться роман. Однако близкие Кардашьян поумерили пыл поклонников, отметив, что это была просто дружеская прогулка.
Другие источники также добавили, что Пит и Ким знакомы уже не один год и никогда не испытывали чувств друг к другу. В заблуждение поклонников мог ввести и выпуск шоу Saturday Night Live, где Ким и Пит предстали в образах Алладина и Жасмин, и даже поцеловались.
Другая группа поклонников все же надеется, что любимая пара Канье Уэста и Ким Кардашьян вновь воссоединится, особенно после того, как Ким появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье.
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