https://sputnik-georgia.ru/20211108/vodomet-i-medoborudovanie--situatsiya-u-tyuremnoy-bolnitsy-kuda-dostavili-saakashvili-261893669.html

Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили

Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили

Пока в центре Тбилиси собираются сторонники оппозиции, полиция усиливает меры безопасности у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T20:44+0400

2021-11-08T20:44+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. На территорию тюремной больницы №18, куда недавно доставили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, привезли водомет и медицинское оборудование, сообщают грузинские телеканалы. Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу>>Саакашвили перевезли в тбилисскую тюремную больницу из тюрьмы №12 в городе Рустави. Это было сделано, как заявили в специальной пенитенциарной службе, во избежание ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшей опасностью. Саакашвили объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста.Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.В настоящее время на центральном проспекте Тбилиси продолжают собираться оппозиционеры и их сторонники. Акция была анонсирована несколько дней назад с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.Экс-президент тайно пересек границу Грузии и был взят под стражу 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в процессе рассмотрения.Саакашвили считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gotova-li-tyuremnaya-bolnitsa-prinyat-saakashvili-otsenka-minzdrava-261831323.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили