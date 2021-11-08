https://sputnik-georgia.ru/20211108/ministr-saakashvili-nanes-fizicheskoe-i-slovesnoe-oskorblenie-sotrudnikam-tyurmy-261896676.html

Министр: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюрьмы

Министр: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюрьмы

Саакашвили перевели в тюремную больницу, так как он отказывался от предоставляемой ему медицинской помощи, заявил министр 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T22:06+0400

2021-11-08T22:06+0400

2021-11-08T22:33+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

министерство юстиции грузии

голодовка

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209168_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_2df6ec946d942a6f25424f77c5a32ba9.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по прибытии в тюремную больницу нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам учреждения, сказал министр юстиции Рати Брегадзе.Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это "во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью".Министр отметил, что Саакашвили отказывался от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи, поэтому его перевели в тюремную больницу."Любое наше решение о переводе заключенного в другое пенитенциарное учреждение исходит из его безопасности и состояния здоровья. Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, и увеличивался риск ухудшения его здоровья. Исходя из состояния здоровья, рисков и превенции ухудшения, было принято такое решение", - сказал Брегадзе.Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына >>Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, не смогут обеспечить его безопасность.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.В глданскую тюремную больницу Саакашвили доставили на машине "скорой помощи", сказал представитель Народного защитника Грузии. По его словам, Саакашвили сопротивлялся, поэтому из машины его выводили силой. В настоящее время экс-президент находится в отдельной палате.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, голодовка, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили