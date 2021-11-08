https://sputnik-georgia.ru/20211108/mat-saakashvili-trebuet-ot-vlastey-informatsii-o-meste-nakhozhdeniya-ee-syna-261895738.html

Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына

Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына

Аласания просит допустить к экс-президенту его личного врача и Народного защитника Грузии 08.11.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания требует от властей предоставить точную информацию, где находится ее сын.Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это "во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью".Она обратилась с просьбой допустить к ее сыну личного врача Николоза Кипшидзе и народного защитника Нино Ломджария.Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, не смогут обеспечить его безопасность.Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу >>Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили