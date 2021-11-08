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Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына
Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына
Аласания просит допустить к экс-президенту его личного врача и Народного защитника Грузии 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T21:46+0400
2021-11-08T22:17+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания требует от властей предоставить точную информацию, где находится ее сын.Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это "во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью".Она обратилась с просьбой допустить к ее сыну личного врача Николоза Кипшидзе и народного защитника Нино Ломджария.Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, не смогут обеспечить его безопасность.Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу &gt;&gt;Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына

21:46 08.11.2021 (обновлено: 22:17 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма ночью. Вышка охраны с охранниками
Руставская тюрьма ночью. Вышка охраны с охранниками - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Аласания просит допустить к экс-президенту его личного врача и Народного защитника Грузии
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания требует от властей предоставить точную информацию, где находится ее сын.
Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это "во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью".

"Меня и и внуков не пускали к Саакашвили с самого утра под разными предлогами. Только к шести часам вечера стало ясно, что заключенного нет на территории Руставской тюрьмы. Никто не знал, где Михаил Саакашвили, он просто потерялся", - заявила Аласания на брифинге.

Она обратилась с просьбой допустить к ее сыну личного врача Николоза Кипшидзе и народного защитника Нино Ломджария.
Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, не смогут обеспечить его безопасность.
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу >>
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
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