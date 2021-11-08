https://sputnik-georgia.ru/20211108/saakashvili-gospitalizirovali-v-tyuremnuyu-bolnitsu--261890468.html

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу

Третьего президента Грузии госпитализировали из тюрьмы с помощью вертолета 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T18:59+0400

2021-11-08T18:59+0400

2021-11-08T19:24+0400

возвращение и арест саакашвили

новости

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку в тюрьме, госпитализировали в тюремную больницу, говорится в сообщении пенитенциарной службы Грузии.Ранее мать политика Гиули Аласания сообщила журналистам, что ее сына вывезли из тюрьмы №12 на вертолете, но не сообщили ей куда.Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, где лечатся тысячи заключенных, экс-президенту может грозить опасность.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, михаил саакашвили