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Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу
Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу
Третьего президента Грузии госпитализировали из тюрьмы с помощью вертолета 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T18:59+0400
2021-11-08T18:59+0400
2021-11-08T19:24+0400
возвращение и арест саакашвили
новости
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку в тюрьме, госпитализировали в тюремную больницу, говорится в сообщении пенитенциарной службы Грузии.Ранее мать политика Гиули Аласания сообщила журналистам, что ее сына вывезли из тюрьмы №12 на вертолете, но не сообщили ей куда.Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, где лечатся тысячи заключенных, экс-президенту может грозить опасность.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, михаил саакашвили
Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу
18:59 08.11.2021 (обновлено: 19:24 08.11.2021)
Третьего президента Грузии госпитализировали из тюрьмы с помощью вертолета
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку в тюрьме, госпитализировали в тюремную больницу, говорится в сообщении
пенитенциарной службы Грузии.
Ранее мать политика Гиули Аласания сообщила журналистам, что ее сына вывезли из тюрьмы №12 на вертолете, но не сообщили ей куда.
"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью, заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - говорится в заявлении.
Власти Грузии давно предлагали перевести Саакашвили в пенитенциарную больницу в Глданской тюрьме №18. Однако сам политик и его адвокаты требовали его госпитализации в гражданскую тюрьму, объясняя это тем, что в тюремной больнице, где лечатся тысячи заключенных, экс-президенту может грозить опасность.
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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