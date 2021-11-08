https://sputnik-georgia.ru/20211108/saakashvili-vyvezli-iz-tyurmy-soobschila-mat-eks-prezidenta-261888988.html
Саакашвили вывезли из тюрьмы, сообщила мать экс-президента
Саакашвили вывезли из тюрьмы, сообщила мать экс-президента
Третьего президента Грузии, предположительно, перевозят из тюрьмы в больницу с помощью вертолета 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T18:20+0400
2021-11-08T18:20+0400
2021-11-08T19:24+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из руставской тюрьмы №12, сообщила журналистам мать политика Гиули Аласания.Она отметила, что собиралась навестить сына в тюрьме, но ее туда не пустили, так как Саакашвили там больше нет.Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили вывезли из тюрьмы, сообщила мать экс-президента
18:20 08.11.2021 (обновлено: 19:24 08.11.2021)
Третьего президента Грузии, предположительно, перевозят из тюрьмы в больницу с помощью вертолета
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из руставской тюрьмы №12, сообщила журналистам мать политика Гиули Аласания.
Она отметила, что собиралась навестить сына в тюрьме, но ее туда не пустили, так как Саакашвили там больше нет.
"Как выяснилось, проехали две бронированные машины, а потом над нами пролетел вертолёт", - сказала Аласания.
Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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