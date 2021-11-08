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В отместку Кардашьян? Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью
13:46 08.11.2021 (обновлено: 13:59 08.11.2021)
© AP Photo / Amy HarrisКанье Уэст
© AP Photo / Amy Harris
Неожиданное появление рэпера в компании новой возлюбленной удивило поклонников и стало главной новостью в СМИ
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст шокировал поклонников – музыкант закрутил роман с 22-летней топ-моделью и не стал скрывать этого.
Уэст не раз давал повод фанатам надеяться на воссоединение с экс-возлюбленной Ким Кардашьян. Уличные фотографы часто "ловили" пару за совместными обедами, а сам Канье признавался, что звезда реалити "все еще его жена". Но теперь все изменилось.
В Сети появилась новость о том, что Уэст закрутил роман с 22-летней топ-моделью Винетрией. Как рассказали журналисты Page Six, эти отношения длятся уже не одну неделю.
Девушка не стесняется публиковать в Инстаграм воскресные службы возлюбленного, а недавно составила ему компанию на баскетбольном матче.
Пара вышла в свет и не стала скрывать своих чувств. Канье и Винетрия в обнимку наблюдали за игрой, не стесняясь фотографов и зрителей.
"В отместку Кардашьян?", "Все понятно, Ким нашла молодого бойфренда и Канье сделал свой ход", "Как долго продлится эта связь? Месяц?" – прокомментировали в Сети.
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