https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-otmestku-kardashyan-kane-uest-zakrutil-roman-s-22-letney-modelyu-261874438.html

В отместку Кардашьян? Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью

В отместку Кардашьян? Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью

Неожиданное появление рэпера в компании новой возлюбленной удивило поклонников и стало главной новостью в СМИ 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T13:46+0400

2021-11-08T13:46+0400

2021-11-08T13:59+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ким кардашьян

канье уэст

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст шокировал поклонников – музыкант закрутил роман с 22-летней топ-моделью и не стал скрывать этого. Уэст не раз давал повод фанатам надеяться на воссоединение с экс-возлюбленной Ким Кардашьян. Уличные фотографы часто "ловили" пару за совместными обедами, а сам Канье признавался, что звезда реалити "все еще его жена". Но теперь все изменилось. В Сети появилась новость о том, что Уэст закрутил роман с 22-летней топ-моделью Винетрией. Как рассказали журналисты Page Six, эти отношения длятся уже не одну неделю. Девушка не стесняется публиковать в Инстаграм воскресные службы возлюбленного, а недавно составила ему компанию на баскетбольном матче. Пара вышла в свет и не стала скрывать своих чувств. Канье и Винетрия в обнимку наблюдали за игрой, не стесняясь фотографов и зрителей. "В отместку Кардашьян?", "Все понятно, Ким нашла молодого бойфренда и Канье сделал свой ход", "Как долго продлится эта связь? Месяц?" – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды