https://sputnik-georgia.ru/20211109/pisatelnitsa-nino-kharatishvili-provedet-onlayn-vstrechu-s-chitatelyami-261913034.html

Писательница Нино Харатишвили проведет онлайн-встречу с читателями

Писательница Нино Харатишвили проведет онлайн-встречу с читателями

Харатишвили расскажет об эмиграции как об источнике вдохновения и возможности сделать историю своей страны частью мировой литературы 09.11.2021, Sputnik Грузия

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нино харатишвили

грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Проживающая в Германии всемирно известная грузинская писательница, драматург и режиссер Нино Харатишвили проведет виртуальную встречу с читателями – она состоится 10 ноября и будет посвящена эмиграции как источнику вдохновения. Встреча состоится на онлайн-платформе Zoom. Желающие побеседовать с литератором должны зарегистрироваться на сайте www.conceptevents.ge. У участников встречи будет возможность задать Нино Харатишвили вопросы и включиться в дискуссию. Чтобы посетить онлайн-встречу, надо скачать приложение Zoom в телефон или в персональный компьютер. Ссылка для встречи с Нино Харатишвили здесь. Последний роман Нино Харатишвили "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.Нино Харатишвили – выдающаяся писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили: "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/prava-na-novyy-roman-nino-kharatishvili-priobrelo-krupneyshee-izdatelstvo-ssha-261359958.html

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культура, новости, грузия, искусство, нино харатишвили, грузинская литература