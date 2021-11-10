https://sputnik-georgia.ru/20211110/advokaty-saakashvili-pokinuli-zal-suda-v-znak-protesta---261957450.html

Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста

Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста

Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T16:43+0400

2021-11-10T16:43+0400

2021-11-10T17:08+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили покинули заседание суда после того, как судья Нино Элиешивили отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов Нику Гварамия и Дито Садзаглишвили.Зал заседания покинули адвокаты экс-президента Бека Басилая и Шота Тутберидзе. Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты. Также адвокаты требовали, чтобы к судебному процессу подключились другие представители СМИ, помимо Общественного вещателя.В настоящее время судебное заседание продолжается без адвокатов Саакашвили. На повестке дня - вопрос о смене меры пресечения для Саакашвили. Басилая выразил надежду, что мера пресечения в виде заключения будет упразднена. Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили