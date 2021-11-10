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Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста
Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста
Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T16:43+0400
2021-11-10T16:43+0400
2021-11-10T17:08+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили покинули заседание суда после того, как судья Нино Элиешивили отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов Нику Гварамия и Дито Садзаглишвили.Зал заседания покинули адвокаты экс-президента Бека Басилая и Шота Тутберидзе. Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты. Также адвокаты требовали, чтобы к судебному процессу подключились другие представители СМИ, помимо Общественного вещателя.В настоящее время судебное заседание продолжается без адвокатов Саакашвили. На повестке дня - вопрос о смене меры пресечения для Саакашвили. Басилая выразил надежду, что мера пресечения в виде заключения будет упразднена. Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста
16:43 10.11.2021 (обновлено: 17:08 10.11.2021)
Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили покинули заседание суда после того, как судья Нино Элиешивили отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов Нику Гварамия и Дито Садзаглишвили.
Зал заседания покинули адвокаты экс-президента Бека Басилая и Шота Тутберидзе. Администрация тюрем отказалась этапировать Саакашвили в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты. Также адвокаты требовали, чтобы к судебному процессу подключились другие представители СМИ, помимо Общественного вещателя.
"Я не вижу смысла находиться в зале заседаний и прощаюсь с вами. Мы не отказываемся от защиты Михаила Саакашвили, но пока мы не выясним от самого Михаила Саакашвили ряд вопросов, в том числе по поводу его юридической защиты в условиях политического правосудия, мы не будем продолжать участвовать в процессе", - сказал Басилая.
В настоящее время судебное заседание продолжается без адвокатов Саакашвили. На повестке дня - вопрос о смене меры пресечения для Саакашвили. Басилая выразил надежду, что мера пресечения в виде заключения будет упразднена.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.
Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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